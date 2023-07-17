Для людей з діабетом, акне та алергіків: чим корисна кропива і чому її треба їсти

Кропива має надзвичайно сильні лікувальні властивості. Люди здавна робили з кропиви цілющі настоянки та відвари для лікування і профілактики багатьох хвороб.

Кропива містить клітковину, яка добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Також у ній міститься більше вітаміну С, ніж в лимонах, чимало вітаміну А, калій для роботи серцево-судинної системи та гарне джерело вітаміну К.

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Окрім того, кропива є дуже корисною для людей з діабетом, акне та алергіків. Про це у своєму блозі розповіла Наталія Мазурік.

Для чоловіків

Доведено, що пекуча кропива ефективна для уповільнення росту простати.

Для людей з діабетом

Дослідження показили, що кропива стимулює секрецію інсуліну, завдяки чому рівень цукру в крові знижується.

Проти запалень

Доведено, що чай з кропиви чи добавки з кропиви лікують подагру та знімають болі в м’язах і симптоми артириту.

Для гіпертоніків

Доведено, що чай з пекучої кропиви знижує верхній кров’яний тиск, а також знімає серцево-судинну напругу.



Кропива є дуже корисною для нашого здоров'я / Фото з Botanical Formulations

Детокс

Кропива нейтралізує токсини своєю лужністю і виводить їх із сечею. Також забезпечує добру роботу травних процесів, завдяки чому токсини не накопичуються.

Для людей з акне

Пекуча кропива допомагає людям з акне уникнути бактеріальних інфекцій та пришвидшує загоєння.

Для алергіків

Доведено, що кропива полегшує сезонні алергії.

Для жінок

Кропива допомагає при інфекціях сечовивідних шляхів, знімає спазми внизу живота при менструальних болях, збільшує притік молока.

Для кісток

Це хороше джерело вітаміну К, який так важливий для кісток.

Для людей з андрогенною алопецією

Корінь пекучої кропиви допомагає зупинити надмірне вироблення гормонів андогенів.