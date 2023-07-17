Для людей з діабетом, акне та алергіків: чим корисна кропива і чому її треба їсти
Джерело:телеграм-канал Наталії Мазурік
Кропива має надзвичайно сильні лікувальні властивості. Люди здавна робили з кропиви цілющі настоянки та відвари для лікування і профілактики багатьох хвороб.
Кропива містить клітковину, яка добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Також у ній міститься більше вітаміну С, ніж в лимонах, чимало вітаміну А, калій для роботи серцево-судинної системи та гарне джерело вітаміну К.
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Окрім того, кропива є дуже корисною для людей з діабетом, акне та алергіків. Про це у своєму блозі розповіла Наталія Мазурік.
- Для чоловіків
Доведено, що пекуча кропива ефективна для уповільнення росту простати.
- Для людей з діабетом
Дослідження показили, що кропива стимулює секрецію інсуліну, завдяки чому рівень цукру в крові знижується.
- Проти запалень
Доведено, що чай з кропиви чи добавки з кропиви лікують подагру та знімають болі в м’язах і симптоми артириту.
- Для гіпертоніків
Доведено, що чай з пекучої кропиви знижує верхній кров’яний тиск, а також знімає серцево-судинну напругу.
Кропива є дуже корисною для нашого здоров'я / Фото з Botanical Formulations
- Детокс
Кропива нейтралізує токсини своєю лужністю і виводить їх із сечею. Також забезпечує добру роботу травних процесів, завдяки чому токсини не накопичуються.
- Для людей з акне
Пекуча кропива допомагає людям з акне уникнути бактеріальних інфекцій та пришвидшує загоєння.
- Для алергіків
Доведено, що кропива полегшує сезонні алергії.
- Для жінок
Кропива допомагає при інфекціях сечовивідних шляхів, знімає спазми внизу живота при менструальних болях, збільшує притік молока.
- Для кісток
Це хороше джерело вітаміну К, який так важливий для кісток.
- Для людей з андрогенною алопецією
Корінь пекучої кропиви допомагає зупинити надмірне вироблення гормонів андогенів.