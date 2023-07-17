Фахівці провели необхідні дослідження та виявили скільки ківі слід вживати і коли краще його уникати.

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Алергічні реакції

У людини можуть розвинутися алергічні реакції через вживання ківі. Багато людей, які споживали ківі у великих кількостях розповідали про різні типи алергії. Деякі із симптомів, пов'язаних з алергічною реакцією на ківі, включають поколювання в роті, набряк горла, головний біль, утруднене дихання, біль у животі, запаморочення, втому і прискорене серцебиття.

Висипи і набряки

Згідно з дослідженнями, було встановлено, що переїдання ківі може призвести до набряків. Анафілаксія також може виникнути у людей, які їдять занадто багато ківі. Також поширеним є набряк, астма та кропив'янка.

Синдром оральної алергії

Багато людей повідомляли про синдром оральної алергії через переїдання ківі. Сюди входить набряк рота, губ і язика. Це призводить до поколювання та свербіння в роті.



Ківі здатне спричинити алергію / Фото з Eat Me

Дерматит

У людей, які щодня споживають велику кількість ківі, може розвинутися подразнення шкіри та шкірні захворювання, такі як дерматит.

Панкреатит

Переїдання ківі може призвести до гострого панкреатиту. Цей смачний фрукт збагачений калієм, серотоніном і вітамінами С та Е. Високі дози цих компонентів можуть змінити рівень тригліцеридів у крові, що в довгостроковій перспективі може завдати шкоди.

Діарея

Одним із побічних ефектів ківі є проблеми з травленням, включно з блювотою, нудотою і діареєю. Це також може призвести до непритомності, здуття живота, лихоманки, ознобу, пітливості, м'язової слабкості та утруднення ковтання.

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Алергія на латекс

Згідно з дослідженнями, було виявлено, що більшість людей з алергією на латекс також схильні до розвитку алергії на ківі. Якщо у вас є алергічні реакції на латекс, вам слід уникати вживання ківі.

Грудне вигодовування та вагітність

Якщо ви годуюча мати або вагітні, проконсультуйтеся з лікарем щодо дозування ківі. Надмірне вживання цього фрукта під час вагітності може негативно позначитися на вашому здоров'ї.