Морепродукти популярні недарма: ось чому вам варто їх їсти

Морепродукти – це чудове доповнення до вашого раціону. Вони містять величезну кількість корисних вітамінів і мінералів.

Морепродукти містять у собі багато білка. Він необхідний для нарощування і підтримки м'язової маси. Також вони багаті на жирні кислоти.

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Корисні властивості морепродуктів

Омега-3 – це корисні жири, які ваше тіло не виробляє саме по собі, тож вам потрібно отримувати їх з їжі або харчових добавок. Жирна риба, така як лосось, оселедець, форель, сардини, є одним із найкращих джерел. Відомо, що жирні кислоти омега-3 зменшують запалення в організмі, що може знизити ризик серцевих захворювань, деменції та деяких видів раку.

Згідно з FDA, вживання в їжу приготовленої риби під час вагітності та під час грудного вигодовування допомагає вашій дитині засвоювати омега-3, які можуть сприяти розвитку її мозку.



Морепродукти містять у собі багато білка та жирних кислот / Фото з Pexels

Також морепродукти містять багато вітамінів і мінералів, яких не вистачає у звичайному раціоні.

Додаючи в їжу велику кількість морепродуктів, може допомогти вам збільшити споживання вітаміну B12, селену, магнію і цинку. Окрім того, морепродукти містять кальців і вітамін D.

Морепродукти є найкращим дієтичним джерелом йоду і фтору для людини. Крім того містять помірну кількість заліза. Вміст заліза в них становить 30-50 % від його вмісту в червоному м'ясі.

Що входить до морепродуктів

До найпоширеніших морепродуктів відносяться устриці, мідії, морські гребінці, восьминоги, морські каракатиці і кальмари, креветки, краби, лобстери, омари, лангусти і річкові раки.