Усі види печінки багаті на вітаміни й мінерали, і вони більш корисні за інші частини м'яса. Поживних сполук у цьому продукті навіть більше, аніж у фруктах та овочах. Втім, у печінці немає потрібної клітковини.

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Чим корисна печінка

Цей продукт надзвичайно багатий на білок, вітаміни групи В та залізо. Окрім того, печінка вважається чудовим джерелом вітаміну А – наприклад, одна порція яловичої печінки забезпечує понад 100% добової потреби у цій речовині. Це допомагає знизити ризик катаракти та раку грудей.

Багато в печінці є і фосфору, міді та калію. Допоможе регулярне вживання печінки й знизити ймовірність захворювання на анемію. Ця хвороба може спіткати тих людей, які мають недостатню кількість заліза в організмі. Якщо ви не вживатимете його зі своєю їжею, ви можете відчути певні неприємні наслідки: м'язову слабкість і відсутність концентрації.



Печінка містить багато вітамінів / Фото Pexels

Можна знайти у цьому продукті і вдосталь вітаміну К, який сприяє росту і зміцненню кісток. Окрім того, вітамін допомагає знизити ризик хронічних захворювань, наприклад, остеопорозу. Допоможе сполука й вашій кровоносній системі.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Втім, варто пам'ятати й про те, що ті речовини, що роблять печінку такою корисною, можуть і створити проблеми для деяких людей, що мають захворювання.

Печінка має високий вміст харчового холестерину, тож люди, які мають ризики серцевих захворювань, мають підходити до вживання цього продукту досить обережно. Пам'ятайте й про те, що печінка може погано поєднуватися з деякими ліками, тож перед тим, як додавати її до свого раціону, проконсультуйтеся з лікарем.