Вже купуйте м'яту: ось чому вона така корисна

Перцеву м'яту часто додають до чаїв, коктейлів та інших прохолодних напоїв, проте ви навіть не підозрюєте, скільки користі містить ця зелень. Пряна рослина не тільки додасть смаку до ваших страв, але й допоможе оздоровитися.

Запах перцевої м'яти – це саме той аромат, що часто використовують як ароматизатор у цукерках чи милі. Його роблять з концентрованої ефірної олії рослини. Використовувати м'яту можна у будь-якому вигляді: в олії, капсулах, екстрактах та чаях.

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Чим корисна м'ята

Якщо в вашому холодильнику й досі немає м'яти, поспішіть її придбати, адже ця рослина може допомогти з чималою кількістю хвороб. Зокрема, деякі дослідження показали, що вона може заспокоїти розлади шлунку у дітей, а також полегшити нудоту після хімієтерапії.

Окрім того, м'ята може захистити від подразнення кишківника та прибрати деякі симптоми, такі як закреп, гази, біль у шлунку та діарея. Варто додати до свого щоденного раціону м'яту і тим людям, які часто страждають від головних болів. Науковці переконані, що нанесення олії перцевої м'яти на лоб та скроні може допомогти зняти мігрені та напругу.

Про цю корисну властивість м'яти ви, певно, вже здогадувалися – вона чудово освіжає дихання. Проте на цьому цілющі здібності не закінчуються: рослина має чудові антибактеріальні властивості, які допоможуть позбутися джерела запаху, мікробів.



М'ята може заспокоїти шлунок та кишківник / Фото Pexels​

Вчені вважають, що саме м'ята перешкоджає утворенню плівки на ваших зубах і зберігає їх здоровими. Та антибактеріальні властивості м'яти допоможуть вам не тільки з зубами, але й зі звичайною застудою. Ментол, що міститься у перцевій м'яті, допоможе вам дихати легше. Нещодавно науковці протестували олію перцевої м'яти на бактеріях лістерії й сальмонели. З'ясувалося, що ця рослина зупиняє їхній ріст.

Деякі люди вірять, що через м'яту вас може хилити в сон, проте це не так. Якщо ви хочете відчувати себе активним протягом для, вам може знадобитися олія перцевої м'яти. Цей виразний аромат знімає сонливість та дає заряд енергії. М'ята корисна і тоді, коли вам потрібно зосередитися, адже її різкий запах покращує пам'ять і підвищує пильність.

Жінкам перцева м'ята може допомогти під час менструацій – хоч вона й не впливає на кількість крововтрати, вона може зменшити інтенсивність і скоротити тривалість болю.

Допоможе м'ята й тим, хто прагне схуднути. Ця диво-рослина контролює апетит та зменшує відчуття голоду. Щоденне вживання м'яти призведе до того, що ви їстимете менше і, як наслідок, втратите кілька кілограмів.