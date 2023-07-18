Черешні багаті на антиоксиданти, такі як поліфеноли, антоціани та вітамін С. Дієтологи в Лабораторії харчування Інституту хорошого домашнього господарства поговорили з експертами з Northwest Cherry Growers про всі переваги черешні. Спеціалісти рекомендують з’їдати одну склянку черешні в день.

Читайте також Набряки, дерматит і діарея: 8 побічних ефектів від ківі, про які ви не знали

Багата антиокисидантами

Деякі експерти вважають, що чим темніший колір фрукта, тим вищий рівень антиоксидантів. Черешні потрапляють у цю категорію; вони отримують свій темно-червоний колір через високий рівень антоціанів, що містяться в них.

Антоціани є антиоксидантами, які мають багато переваг для здоров'я, зокрема пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань.

Черешня багата на антиоксиданти, які відіграють роль у запобіганні або уповільненні клітинного ушкодження, що може спричинити певні захворювання,

– розповіла радниця Northwest Cherry Growers Джуліана Д. Норатто Стівенс.

Черешня багата на антиоксидант вітамін С, який сприяє виробленню колагену і корисний для здоров'я шкіри.



Черешня є дуже корисною / Фото з Pexels

Пригнічує ріст ракових клітин

"Дослідження показали, що сполуки, які містяться в черешні, пригнічують ріст ракових клітин in vitro, зокрема клітин молочної залози, товстої кишки, печінки, легень, підшлункової залози та шкіри", – розповіла Норатто Стівенс.

Темні черешні містять фенольні кислоти, флавоноїди і антоціани, які перешкоджають розмноженню клітин раку молочної залози і вторгненню в навколишні тканини.

Бореться з симптомами артриту і подагри

За словами дослідників з Міністерства сільського господарства, які провели понад досліджень, черешня зменшує окислювальний стрес і запалення. Це хороша новина для людей із запальними захворюваннями, такими як артрит і подагра.



Черешня є дуже корисною / Фото з Pexels

Допомагає у відновленні після тренування

Черешня має протизапальні властивості на додаток до своїх антиоксидантів. Дослідження показують, що комбінація цих двох чинників сприяє відновленню м'язів після тренування і полегшує біль.

"Черешня має безліч переваг для здоров'я і може бути відмінною природною допомогою для спортивного відновлення, зменшуючи м'язову болючість. Кілька досліджень за участю спортсменів показують, що вживання черешні може зменшити м'язову болючість, а також допомогти повернути втрату сили", – зазначає професор дієтології та фізичних вправ в Університеті Центрального Вашингтона Келлі Прітчетт.

Черешня діє на організм як ібупрофен, допомагаючи зменшити запалення.

Допомагає спокійному сну

Черешня - один з небагатьох фруктів, що містять мелатонін, природний гормон, що виробляється нашим організмом, а також харчову добавку, яка допомагає при безсонні. Ягода може допомогти підвищити природний рівень мелатоніну.



Черешня є дуже корисною / Фото з Pexels

Зменшує ризик серцево-судинних захворювань

Огляд численних досліджень показує, що багаті на антоціани фрукти, такі як черешня, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Черешня також містить калій і мінімальну кількість натрію, а продукти, що містять комбінацію більшої кількості калію і меншої кількості натрію, можуть знизити ризик серцевих захворювань за рахунок зниження артеріального тиску.

Знижує діабет 2 типу

Черешня вважається їжею з низьким глікемічним індексом, і вона містить клітковину - обидва фактори можуть позитивно впливати на рівень глюкози в крові. Нещодавнє дослідження показало, що споживання черешні пов'язане зі зниженням ризику метаболічних порушень, пов'язаних із діабетом 2 типу.