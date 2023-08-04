Частіше їжте шипшину: вона здивує своєю користю

Плоди шипшини особливо відомі своїм високим вмістом вітаміну С. Віддавна люди використовували шипшину як природний засіб для зміцнення імунної системи та боротьби з застудою та грипом.

У народній медицині шипшина є альтернативою при болях при артриті, легкому травленні, лихоманці та інших проблемах зі здоров'ям.

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У народній медицині різних культур це лікарська альтернатива при болях при артриті, легкому травленні, лихоманці та інших проблемах зі здоров'ям.

Підтримує здорову імунну систему

Шипшина багата на вітамін С. Вітамін С відіграє роль у виробництві та стимуляції лімфоцитів та посилює їх функцію захисту організму від хвороб.

Зменшує біль при артриті

Артрит – це захворювання, що характеризується сильним м'язовим або суглобовим болем. Чай із шипшини має протизапальні властивості, які допомагають зменшити біль, пов'язаний з артритом.



Шипшина має багато корисних властивостей / Фото з Ліктрави

Зменшує запалення та біль

Завдяки наявності протизапальних засобів, поліфенолів та галактоліпідів, чай із шипшини забезпечує стійкість до болю та запалення.

Допомагає у схудненні

Чай із шипшини потенційно може допомогти у боротьбі із зайвою вагою.

Зменшує ризик серцевого нападу

Плоди шипшини містять велику кількість клітковини та антиоксидантів, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в серці, в результаті покращуючи загальний стан здоров'я серця.