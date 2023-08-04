Чаще ешьте шиповник: он удивит своей пользой

Плоды шиповника особенно известны своим высоким содержанием витамина С. Издавна люди использовали шиповник как природное средство для укрепления иммунной системы и борьбы с простудой и гриппом.

В народной медицине шиповник является альтернативой при болях при артрите, легком пищеварении, лихорадке и других проблемах со здоровьем.

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В народной медицине разных культур это лекарственная альтернатива при болях при артрите, легком пищеварении, лихорадке и других проблемах со здоровьем.

Поддерживает здоровую иммунную систему

Шиповник богат витамином С. Витамин С играет роль в производстве и стимуляции лимфоцитов и усиливает их функцию защиты организма от болезней.

Уменьшает боль при артрите

Артрит – это заболевание, характеризующееся сильной мышечной или суставной болью. Чай из шиповника обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить боль, связанную с артритом.



Шиповник имеет много полезных свойств / Фото из Лектравы

Уменьшает воспаление и боль

Благодаря наличию противовоспалительных средств, полифенолов и галактолипидов, чай из шиповника обеспечивает стойкость к боли и воспалению.

Помогает в похудении

Чай из шиповника может помочь в борьбе с лишним весом.

Уменьшает риск сердечного приступа

Плоды шиповника содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов, которые могут помочь снизить уровень холестерина в сердце, в результате улучшая общее состояние здоровья.