Станеться чудо: 5 причин використовувати алое жінкам у 50-річному віці

Експерти в галузі догляду за шкірою кажуть, що алое може зробити зі шкірою обличчя справжнє чудо.

Якщо вірити рекламі засобів для догляду за шкірою, то з кожним роком треба поступово витрачати дедалі більше грошей на складні засоби проти старіння. Особливо це стосується жінок, яким понад 50 років.

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Втім експерти радять не звертати увагу на таку маніпулятивну рекламу та обирати натомість природні та недорогі засоби, які допоможуть вашій шкірі. Гель алое вера допоможе вам не гірше, аніж дорогі косметичні креми з аптеки.

Ідеально зволожує

Багато дерматологів та експертів з краси стверджують, що натуральні продукти для догляду за шкірою з меншою кількістю інгредієнтів краще підходять для вашої шкіри.

Алое вера – прекрасний приклад високоефективного зволожувального засобу, що складається з одного інгредієнта. Він забезпечує глибоке зволоження, не піддаючи вас впливу шкідливих для здоров'я парабенів, сульфатів, ароматизаторів і багато чого іншого.

Зменшує зморшки

Наносьте його у вигляді крему. Алое вера чудово діє як ефективна антивікова сироватка. Гель багатий на вітаміни С і Е, обидва з яких, як відомо, життєво важливі для здорової шкіри, а також допомагають покращити її пружність, зменшуючи появу тонких ліній і зморшок.

Постійне застосування алое вера також може стимулювати вироблення колагену, який допомагає шкірі, що старі. Вона буде залишатися еластичною та сяючою.



Алое вера допомагає усунути зморшки / Фото з Love Hairstyles

Лікує симптоми сонячного опіку

Алое полегшує симптоми сонячного опіку. Завдяки охолоджувальному ефекту алое вера заспокоює шкіру і підтримує процес її загоєння, позбавляючи від сонячних опіків

Гель допоможе полегшити дискомфорт і зменшити запалення, спричинене сонячними опіками. Окрім того, вікові плями, веснянки та інші небажані проблеми з пігментацією можна лікувати за допомогою алое вера.

Гель для гоління

Алое вера можна використовувати як гель для гоління - його охолоджувальні властивості заспокоюють шкіру. Це особливо корисно для людей віком від 50 років, у яких сухіша і тонша шкіра, більш вразлива для порізів і подразнень.

При нанесенні перед голінням алое вера допомагає бритві легко ковзати по чутливих ділянках, знижуючи ризик випадкових порізів. При нанесенні після може зменшити запалення шкіри.

Покращить шкіру голови та волосся

Згідно з дослідженнями, 52% жінок, яким понад 50 років – страждають від випадіння волосся. Застосування алое вера не обмежується тільки доглядом за шкірою. Нанесення соку алое вера на шкіру голови може допомогти зі зволоженням і підтримкою загального здоров'я шкіри голови, що, своєю чергою, сприятиме здоровішому волоссю.