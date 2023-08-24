Знижує вагу та покращує роботу серця: лікувальні властивості ананаса, які ви не знали

Ананаси – це тропічні кисло-солодкі фрукти, багаті на джерело антиоксидантів. Ці фрукти покращують травлення та сприяють зниженню ваги та лікують запалення.

Ананас є особливо багатим вітамінами А і С. Фрукт має чимало переваг, тож сміливо починайте додавати його до свого раціону.

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Знижує вагу

Ананансовий сік зменшує ліпогенез (утворення жиру) та збільшує ліполіз (розщеплення жирів із вивільненням жирних кислот).

Допомагає травленню

Найважливішим компонентом ананасу є бромелайн – потужний травний фермент, який може допомогти у розщепленні білків. Також бромелайн може полегшити надлишковий метеоризм та діарею.

Бореться із запальним процесом

Бромелайн надає терапевтичний вплив на різні запальні захворювання, включаючи запальний синдром кишечника. Вплив бромелайну може видалити ряд молекул клітинної поверхні, які сприяють запаленню.

Екстракт ананасу лікує проблеми, пов'язані із запаленнями, включаючи алергічні захворювання дихальних шляхів. Фермент фрукта може змінити активацію та розширення певних клітин імунної системи.



Ананас бореться із запальним процесом / Фото з Today

Лікує артрит та покращує здоров’я кісток

Бромелайн також може допомогти у лікуванні остеоартриту. Фермент виявляє знеболювальні властивості, особливо при запальних болях у людей. Це досягається шляхом прямого впливу на брадикінін, медіатор болю, що викликає скорочення гладких м'язів та розширення кровоносних судин.

Ананаси також містять марганець, мінерал, важливий для формування кісток. Вітамін С підтримує утворення колагену в кістках. Ананаси сприяють росту кісток у молодих і зміцнюють кістки у людей похилого віку. Протизапальні властивості ананасу можуть допомогти в лікуванні ревматоїдного артриту і болю.

Покращує здоров’я серця

Виявили, що бромелайн в ананасах знижує агрегацію тромбоцитів. Це може допомогти у лікуванні гострого тромбофлебіту (стану, що характеризується утворенням тромбів). Бромелайн також може руйнувати бляшки холестерину, що ще більше сприяє здоров'ю серця.

Укріплює імунітет

Бромелайн в ананасах може модулювати імунну систему та потенційно прискорювати загоєння ран. Діти, які споживають ананасовий сік, мають менший ризик зараження мікробними інфекціями.



Ананас укріплює імунітет / Фото з Pexels

Прискорює одужання

Протизапальні властивості ананасу бромелайну можуть допомогти в одужанні. Згідно з дослідженням, прийом прийом бромелайну значно зменшував біль у пацієнтів, які перенесли стоматологічну операцію. Фермент зробив таке ж полегшення, як і інші протизапальні препарати. Також виявили, що бромелайн зменшує почуття втоми.

Покращує здоров’я шкіри

Вітамін С в ананасах може принести користь шкірі. Вітамін сприяє виробленню колагену та може захистити шкіру від пошкоджень.