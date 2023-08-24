Снижает вес и улучшает работу сердца: лечебные свойства ананаса, которые вы не знали

Ананасы – это тропические кисло-сладкие фрукты, богатые источником антиоксидантов. Эти фрукты улучшают пищеварение и способствуют снижению веса и лечат воспаление.

Ананас особенно богат витаминами А и С. Фрукт имеет немало преимуществ, поэтому смело начинайте добавлять его в свой рацион.

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Снижает вес

Ананансовый сок уменьшает липогенез (образование жира) и увеличивает липолиз (расщепление жиров с высвобождением жирных кислот).

Помогает пищеварению

Важнейшим компонентом ананаса является бромелайн – мощный пищеварительный фермент, который может помочь в расщеплении белков. Также бромелайн может облегчить избыточный метеоризм и диарею.

Борется с воспалительным процессом

Бромелайн оказывает терапевтическое влияние на различные воспалительные заболевания, включая воспалительный синдром кишечника. Воздействие бромелайна может удалить ряд молекул клеточной поверхности, способствующих воспалению.

Экстракт ананаса лечит проблемы, связанные с воспалениями, включая аллергические заболевания дыхательных путей. Фермент фрукта может изменить активацию и расширение определенных клеток иммунной системы.



Ананас борется с воспалительным процессом / Фото с Today

Лечит артрит и улучшает здоровье костей

Бромелайн может помочь в лечении остеоартрита. Фермент обладает обезболивающими свойствами, особенно при воспалительных болях у людей. Это достигается путем прямого воздействия на брадикинин, медиатор боли, что вызывает сокращение гладких мышц и расширение кровеносных сосудов.

Ананасы также содержат марганец, минерал, важный для формирования костей. Витамин С поддерживает образование коллагена в костях. Ананасы способствуют росту костей у молодых и укрепляют кости у пожилых людей. Противовоспалительные свойства ананаса могут помочь в лечении ревматоидного артрита и боли.

Улучшает здоровье сердца

Выявили, что бромелайн в ананасах снижает агрегацию тромбоцитов. Это может помочь в лечении острого тромбофлебита (состояния, характеризующегося образованием тромбов). Бромелайн также может разрушать холестериновые бляшки, что еще больше способствует здоровью сердца.

Укрепляет иммунитет

Бромелайн в ананасах может модулировать иммунную систему и потенциально ускорять заживление ран. Дети, потребляющие ананасовый сок, имеют меньший риск заражения микробными инфекциями.



Ананас укрепляет иммунитет / Фото с Pexels

Ускоряет выздоровление

Противовоспалительные свойства бромелайна ананаса могут помочь в выздоровлении. Согласно исследованию прием прием бромелайна значительно уменьшал боль у пациентов, перенесших стоматологическую операцию. Фермент сделал такое же облегчение, как и другие противовоспалительные препараты. Также обнаружили, что бромелайн уменьшает чувство усталости.

Улучшает здоровье кожи

Витамин С в ананасах может принести пользу коже. Витамин способствует выработке коллагена и может защитить кожу от повреждений.