Кава корисна не лише для схуднення: ось чому її варто пити

Навколо користі чи шкоди, яку приносить кава – точаться безліч розмов, втім натуральна чорна кава таки має кілька переваг для здоров’я.

Декілька досліджень показали, що вживання чорної кави приносить користь для здоров'я. Консультант з харчування та дієтології Ніті Шарма розповідає, що кава містить поживні речовини, які можуть допомогти у багатьох аспектах.

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Чорна кава поживна

Чорна кава багата антиоксидантами, вітаміном B2, вітаміном B3, магнієм, калієм та натрієм. Цей напій допомагає підтримувати здорову вагу та стимулює обмін речовин.

Чорна кава при хворобі Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера - це захворювання головного мозку, яке руйнує пам'ять і розумові здібності, ускладнюючи виконання навіть найпростіших завдань. Вживання кави пов'язане зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера. Дослідження, опубліковане в журналі "Журнал хвороби Альцгеймера", показало, що вживання 2-3 чашок кави може допомогти знизити ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера на 65%.



Чорна кава без домішків є корисною / Фото з Pexels

Чорна кава для схуднення

Регулярне вживання чорної кави допоможе схуднути. Дослідження, проведене Гарвардською школою охорони здоров'я показало, що вживання чорної кави позитивно впливає на втрату ваги.

Експерти пояснили, що кава містить хлорогенові кислоти, які сприяють зниженню ваги та уповільнюють вироблення глюкози в організмі, зменшуючи утворення нових жирових клітин.

Користь чорної кави перед тренуванням

Дослідження показали, що вживання чорної кави перед тренуванням підвищує рівень енергії. Кава допомагає покращити концентрацію та працездатність за рахунок зниження стомлюваності.

Покращує розумову активність та настрій

Дослідження показали, що чашка чорної кави допомагає підняти настрій. Після кави люди почуваються щасливішими та натхненними.