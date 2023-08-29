Кофе полезен не только для похудения: вот почему его стоит пить

Вокруг пользы или вреда, который приносит кофе – идут множество разговоров, впрочем натуральный черный кофе имеет несколько преимуществ для здоровья.

Несколько исследований показали, что употребление черного кофе приносит пользу здоровью. Консультант по питанию и диетологии Нити Шарма рассказывает, что кофе содержит питательные вещества, которые могут помочь во многих аспектах.

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Черный кофе питательный

Черный кофе богат антиоксидантами, витамином B2, витамином B3, магнием, калием и натрием. Этот напиток помогает поддерживать здоровый вес и стимулирует обмен веществ.

Черный кофе при болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, которое разрушает память и умственные способности, усложняя выполнение даже простейших задач. Употребление кофе связано со снижением риска болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале "Журнал болезни Альцгеймера", показало, что употребление 2-3 чашек кофе может помочь снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера на 65%.



Черный кофе без примесей полезен / Фото из Pexels

Черный кофе для похудения

Регулярное употребление черного кофе поможет похудеть. Исследование, проведенное Гарвардской школой здравоохранения, показало, что употребление черного кофе положительно влияет на потерю веса.

Эксперты объяснили, что кофе содержит хлорогеновые кислоты, которые способствуют снижению веса и замедляют выработку глюкозы в организме, уменьшая образование новых жировых клеток.

Польза черного кофе перед тренировкой

Исследования показали, что употребление черного кофе перед тренировкой повышает уровень энергии. Кофе помогает улучшить концентрацию и работоспособность за счет снижения утомляемости.

Улучшает умственную активность и настроение

Исследования показали, что чашка черного кофе помогает поднять настроение. После кофе люди чувствуют себя более счастливыми и вдохновенными.