Чим втамувати спрагу влітку: легкий рецепт морсу

В Україну прийшла справжня літня спека і всі рятуються прохолодними напоями. Пропонуємо вам приготувати освіжаючий морс.

Поділилася рецептом ендокринологиня Катерина Григор'єва, зазначивши, що він ідеальний для спекотної пори року. Морс дає прилив енергії, бадьорість і легкість.

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Тут є імбир, який підтримує імунітет, змушує кров і лімфу посилено виводити токсини, нормалізує метаболічні процеси. А перець чилі стимулює процес травлення.

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М'ята сприяє припливу енергії, а цитрусові підвищують кислотність шлункового соку та корисні для імунітету.

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Шафран – це рідкісна пряність, яка надає стравам золотистий відтінок й унікальний смак. Добре впливає на роботу всього організму, покращує кровообіг, мозкову діяльність і пам'ять.

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– Перець ч

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Заморожені або свіжі ягоди: журавлина, обліпиха, брусниця – 200 гШафран – щіпкаАпельсин – 1 штукаІмбир – 20 грамМ'ята – 3-4 листкаилі – за смакомВода питна – 1 літрВода мінеральна – 2 літри

Спосіб приготування