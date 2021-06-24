Чим втамувати спрагу влітку: легкий рецепт морсу

24 червня 2021 , 21:59
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Джерело:

інстаграм wow.so.young

В Україну прийшла справжня літня спека і всі рятуються прохолодними напоями. Пропонуємо вам приготувати освіжаючий морс.

Поділилася рецептом ендокринологиня Катерина Григор'єва, зазначивши, що він ідеальний для спекотної пори року. Морс дає прилив енергії, бадьорість і легкість.

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Тут є імбир, який підтримує імунітет, змушує кров і лімфу посилено виводити токсини, нормалізує метаболічні процеси. А перець чилі стимулює процес травлення.

М'ята сприяє припливу енергії, а цитрусові підвищують кислотність шлункового соку та корисні для імунітету.

Шафран – це рідкісна пряність, яка надає стравам золотистий відтінок й унікальний смак. Добре впливає на роботу всього організму, покращує кровообіг, мозкову діяльність і пам'ять.

Інгредієнти:
– Заморожені або свіжі ягоди: журавлина, обліпиха, брусниця – 200 г
– Шафран – щіпка
– Апельсин – 1 штука
– Імбир – 20 грам
– М'ята – 3-4 листка
– Перець чилі – за смаком
– Вода питна – 1 літр
– Вода мінеральна – 2 літри

Спосіб приготування

  • Імбир нарізати довільно
  • Відокремити цедру від апельсина і вичавити сік
  • Закип'ятити воду, додати шафран, ягоди, сік і цедру апельсина, імбир і перець чилі
  • Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму
  • Варити годину, кількість рідини зменшиться в половину. Процідити і ретельно віджати
  • Остудити
  • З'єднати з мінеральною водою, зберігати в холодильнику

 

Автор: Ольга Грамчук