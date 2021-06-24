Чем утолить жажду летом: легкий рецепт морса

24 июня 2021 , 21:59
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Источник:

инстаграм wow.so.young

В Украину пришла настоящая летняя жара и все спасаются холодными напитками. Предлагаем вам приготовить освежающий морс.

Поделилась рецептом ендокринолог Екатерина Григорьева, отметив, что он идеален для жаркого времени года. Морс дает прилив энергии, бодрость и легкость.

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Здесь есть имбирь, который поддерживает иммунитет, заставляет кровь и лимфу усиленно выводить токсины, нормализует метаболические процессы. А перец чили стимулирует процесс пищеварения.

Мята способствует притоку энергии, а цитрусовые повышают кислотность желудочного сока и полезные для иммунитета.

Шафран – это редкая пряность, которая придает блюдам золотистый оттенок и уникальный вкус. Хорошо влияет на работу всего организма, улучшает кровообращение, мозговую деятельность и память.⠀

Ингредиенты:
– Замороженные или свежие ягоды: клюква, облепиха, брусника – 200 г
 Шафран – щепотка
Апельсин – 1 штука
Имбирь – 20 грамм
 Мята – 3 – 4 листа
 перец чили – по вкусу
 Вода питьевая – 1 литр
– Вода минеральная – 2 литра

Способ приготовления

  • Имбирь нарезать произвольно
  • Отделить цедру от апельсина и выжать сок
  • Вскипятить воду, добавить шафран, ягоды, сок и цедру апельсина, имбирь и перец чили
  • Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума
  • Варить час, количество жидкости уменьшится в половину. Процедить и тщательно отжать
  • Остудить
  • Соединить с минеральной водой, хранить в холодильнике

 

Автор: Ольга Грамчук