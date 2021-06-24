Чем утолить жажду летом: легкий рецепт морса

В Украину пришла настоящая летняя жара и все спасаются холодными напитками. Предлагаем вам приготовить освежающий морс.

Поделилась рецептом ендокринолог Екатерина Григорьева, отметив, что он идеален для жаркого времени года. Морс дает прилив энергии, бодрость и легкость.

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Здесь есть имбирь, который поддерживает иммунитет, заставляет кровь и лимфу усиленно выводить токсины, нормализует метаболические процессы. А перец чили стимулирует процесс пищеварения.

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Мята способствует притоку энергии, а цитрусовые повышают кислотность желудочного сока и полезные для иммунитета.

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Шафран – это редкая пряность, которая придает блюдам золотистый оттенок и уникальный вкус. Хорошо влияет на работу всего организма, улучшает кровообращение, мозговую деятельность и память.⠀

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Замороженные или свежие ягоды: клюква, облепиха, брусника – 200 гШафран – щепоткаАпельсин – 1 штукаИмбирь – 20 граммМята – 3 – 4 листаперец чили – по вкусуВода питьевая – 1 литрВода минеральная – 2 литра

Способ приготовления