Чем утолить жажду летом: легкий рецепт морса
Источник:инстаграм wow.so.young
В Украину пришла настоящая летняя жара и все спасаются холодными напитками. Предлагаем вам приготовить освежающий морс.
Поделилась рецептом ендокринолог Екатерина Григорьева, отметив, что он идеален для жаркого времени года. Морс дает прилив энергии, бодрость и легкость.
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Здесь есть имбирь, который поддерживает иммунитет, заставляет кровь и лимфу усиленно выводить токсины, нормализует метаболические процессы. А перец чили стимулирует процесс пищеварения.
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Мята способствует притоку энергии, а цитрусовые повышают кислотность желудочного сока и полезные для иммунитета.
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Шафран – это редкая пряность, которая придает блюдам золотистый оттенок и уникальный вкус. Хорошо влияет на работу всего организма, улучшает кровообращение, мозговую деятельность и память.⠀
– Замороженные или свежие ягоды: клюква, облепиха, брусника – 200 г
– Шафран – щепотка
– Апельсин – 1 штука
– Имбирь – 20 грамм
– Мята – 3 – 4 листа
– перец чили – по вкусу
– Вода питьевая – 1 литр
– Вода минеральная – 2 литра
Способ приготовления
- Имбирь нарезать произвольно
- Отделить цедру от апельсина и выжать сок
- Вскипятить воду, добавить шафран, ягоды, сок и цедру апельсина, имбирь и перец чили
- Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума
- Варить час, количество жидкости уменьшится в половину. Процедить и тщательно отжать
- Остудить
- Соединить с минеральной водой, хранить в холодильнике