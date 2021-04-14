Лікарка назвала поширену помилку під час приготування м'яса

Тепло вже ближче, отже невдовзі сім'ї, компанії друзів та колеги по роботі, масово вирушать на шашлики та відпочинок на природі. Актуальним стає питання приготування продуктів, зокрема м'яса. Мити чи не мити його перед вживанням?

Логічно, що для того, щоб зробити продукт безпечнішим та чистішим, хочеться помити чи хоча б сполоснути його під проточною водою. Але з м’ясом і птицею інша історія. Їх мити не треба.

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Це одна з найпоширеніших помилок на кухні. Миття з оцтом, лимоном, солоною водою та інші "лайфхаки" також зайві.

Чому не мити

Бактерії, що містяться в сирому м’ясному та пташиних соках, можуть поширюватися на інші харчові продукти, посуд та поверхні. Це називається перехресним забрудненням. Тобто бактерія, яка була в м’ясі та спокійно б загинула при температурній обробці, поширюється в тарілки з салатами, на ножі, на раковину, де ми миємо іншу їжу та посуд.

Приготування їжі до потрібного стану при високих температурах (смаження, запікання, варіння або гриль), вбиває мікроби на м’ясі та птиці.

Для свинини, баранини, телятини – безпечна внутрішня температура – 62 – 63°C

Для птиці – 74°C

Інші правила безпеки при роботі з м'ясом

Якщо ви готуєте м’ясо, після цього обов’язково мийте руки, особливо перед приготуванням інших страв чи перед прийомом їжі (мити руки в такому разі варто мінімум 20 секунд, обов'язково з милом).

Найкращий варіант – приготувати всі страви й лише після цього переходити до розробки та термообробки м'яса чи птиці.

Після нарізки важливо мити всі поверхні та посуд гарячою водою.

Оптимально подбати про окрему дошку для м’яса.

Чому це важливо

Використання харчового термометра також хороший спосіб, але загалом мало хто використовує.

Нехтуючи цими порадами, можна зіткнутися з хворобами харчового походження. Серед найпоширеніших інфекцій, яких варто остерігатися: