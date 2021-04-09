М'ясо – це м'язи. Усередині тканин здорової тварини ніяких мікроорганізмів бути не повинно. Однак паразити можуть потрапити "всередину" вже під час подрібнення. Тобто тартар в цьому сенсі небезпечніший за стейк з кров'ю.

Вірогідність зараження зростає, якщо ви їсте фарш, виготовлений з різних видів та шматків м'яса. Якщо у тварини спочатку були паразити, то м'ясо без обробки стає рознощиком хвороб. Особливо часто паразити, наприклад личинки трихінел, зустрічаються в м'ясі диких тварин.

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Також можливе зараження лістеріозом і гепатитом E, які особливо небезпечні для вагітних. Утім, переживати через мікроорганізми в м'ясі, купленому в магазині відомих мереж, не варто. Великі виробники зацікавлені в дотриманні всіх технологій знезараження і не допускають до продажу інфікований продукт.



Чим небезпечне вживання сирого м'яса / Фото Pexels

Коментар лікаря

При вживанні сирого м'яса можливі ризики розвитку гострої діареї. Така ситуація виникає в разі недотримання санітарних правил при приготуванні страв або смаженні вихідної сировини. Якщо ви їли яловиче м'ясо або фарш, то збудником діареї, яка здатна проявитися протягом 24 – 72 годин, може бути E.coli.



Чим шкідливе сире м'ясо / Фото Pexels

Будьте обережні під час подорожей та обідів в незнайомих місцях. Краще віддавати перевагу стравам, які все ж пройшли термічну обробку.

Якщо діарея, спровокована інфекційним агентом, виникла внаслідок вживання сирого м'яса, не намагайтеся усунути її протидіарейними засобами. Краще почніть пити воду (з додаванням солі і цукру) для корекції електролітних порушень і запобігання зневоднення. Незайвим буде звернутися за кваліфікованою медичною допомогою: повідомте докладно про свій стан (частота, кількість і характер випорожнень, температуру та біль), а також перерахуйте, що ви їли напередодні.