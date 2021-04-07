Як приготувати сік, який охрестили "ліками проти всіх хвороб"

Джерело:24 канал
Впродовж десятиліть люди починали свій день зі склянки щойно приготовленого соку з селери та стверджували, що цей напій допоміг схуднути, вивів токсини та сприяв звершенню запального процесу. Розберімося, що з цього факт та на що здатен сік селери насправді.
Селера містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, серед яких А, С, E, B, фолати, бета-каротин, калій, натрій та магній. Сік з селери допомагає боротися з запаленням, покращує травлення, сприяє розслабленню нервової системи та очищає шкіру.
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Щоб відчути усі переваги селери, дієтологи рекомендують починати ранок з 400 мілілітрів щойно вижатого соку натщесерце. Сік з селери – це лікувальний, а не калорійний напій, тому вам все одно доведеться готувати додатковий сніданок, який забезпечить вас енергію на весь день. Утім, почекайте хоча б 15 хвилин перед тим, як вживати їжу.
Переваги соку з селери / Фото Unsplash
Так ви зможете засвоїти максимально багато бета-каротину, який вберігає клітини від ушкоджень. Крім того, цей овоч, містить багато антиоксидантів, які захищають шкіру, допомагають зберегти молодість і еластичність.
Селера не дарма потрапила в тренди правильного харчування. Дієтологи називають його "коктейлем молодості" через його протизапальні властивості. В одному стеблі міститься чимало фітонутрієнтів – рослинних сполук, які зменшують запалення. У традиційній китайській медицині сік селери вважається лікувальним засобом проти високого кров'яного тиску. А випитий натщесерце, він допомагає прискорити метаболізм та покращити травлення.
Напій став популярним через низьку калорійність. У стеблі селери всього 10 калорій, дві з яких спалюються вже під час травлення. Через те. що такий сік – це переважно вода, він допоможе вам залишатися зволоженими впродовж цілого дня. Це своєю чергою допомагає регулювати кров'яний тиск, температуру тіла, роботу мозку та транспортацію поживних речовин організмом.
Як приготувати сік з селери / Фото Unsplash
Перш ніж перейти на соки з селери, зважте, що існує чимало недостовірних тверджень, пов'язаних із цією рослиною. По-перше, існують лише обмежені дослідження впливу соку селери на вугрі, діабет, та захворювання печінки. По-друге, сік селери не впливає на процес детоксикації. Наше тіло забезпечене природною системою виведення шкідливих речовин, тож додаткові напої чи ліки для цього не потрібні.