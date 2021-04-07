Як приготувати сік, який охрестили "ліками проти всіх хвороб"

Впродовж десятиліть люди починали свій день зі склянки щойно приготовленого соку з селери та стверджували, що цей напій допоміг схуднути, вивів токсини та сприяв звершенню запального процесу. Розберімося, що з цього факт та на що здатен сік селери насправді.

Селера містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, серед яких А, С, E, B, фолати, бета-каротин, калій, натрій та магній. Сік з селери допомагає боротися з запаленням, покращує травлення, сприяє розслабленню нервової системи та очищає шкіру.

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Щоб відчути усі переваги селери, дієтологи рекомендують починати ранок з 400 мілілітрів щойно вижатого соку натщесерце. Сік з селери – це лікувальний, а не калорійний напій, тому вам все одно доведеться готувати додатковий сніданок, який забезпечить вас енергію на весь день. Утім, почекайте хоча б 15 хвилин перед тим, як вживати їжу.



Переваги соку з селери / Фото Unsplash

Так ви зможете засвоїти максимально багато бета-каротину, який вберігає клітини від ушкоджень. Крім того, цей овоч, містить багато антиоксидантів, які захищають шкіру, допомагають зберегти молодість і еластичність.

Ефективні ліки

Селера не дарма потрапила в тренди правильного харчування. Дієтологи називають його "коктейлем молодості" через його протизапальні властивості. В одному стеблі міститься чимало фітонутрієнтів – рослинних сполук, які зменшують запалення. У традиційній китайській медицині сік селери вважається лікувальним засобом проти високого кров'яного тиску. А випитий натщесерце, він допомагає прискорити метаболізм та покращити травлення.

Напій став популярним через низьку калорійність. У стеблі селери всього 10 калорій, дві з яких спалюються вже під час травлення. Через те. що такий сік – це переважно вода, він допоможе вам залишатися зволоженими впродовж цілого дня. Це своєю чергою допомагає регулювати кров'яний тиск, температуру тіла, роботу мозку та транспортацію поживних речовин організмом.

Міфи про сік селери



Як приготувати сік з селери / Фото Unsplash

Перш ніж перейти на соки з селери, зважте, що існує чимало недостовірних тверджень, пов'язаних із цією рослиною. По-перше, існують лише обмежені дослідження впливу соку селери на вугрі, діабет, та захворювання печінки. По-друге, сік селери не впливає на процес детоксикації. Наше тіло забезпечене природною системою виведення шкідливих речовин, тож додаткові напої чи ліки для цього не потрібні.

Як приготувати сік з селери в домашніх умовах