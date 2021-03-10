Смузі – це густий напій на основі свіжих або заморожених перемелених в блендері овочів, ягід, фруктів, трав та спецій, який зберігає у своєму складі ряд важливих мікроелементів: клітковину, вітаміни, смак та текстуру продуктів. Тому не дивно, що це один з найкращих способів почати свій день.

Смузі на сніданок – не лише легка альтернатива, але й неймовірно корисна їжа, яка зменшує залежність від солодкого, покращує травлення та допомагає позбавитися від токсинів. Щоб переконати вас в цьому, наводимо 5 аргументів, які покажуть деякі переваги фруктів та овочів, перебитих в блендері.

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На думку дієтологів ці переваги змусять вас полюбити ці корисні напої.

Джерело харчових волокон



Смузі багате клітковиною / Фото Pexels

Напій, на приготування якого затрачається лише 3 хвилини, наповнений поживними волокнами, які є одним з найважливіших компонентів для контролю ваги тіла та здорового обміну речовин. Якщо їх достатньо в вашому щоденному раціоні, значить ви можете не хвилюватися за різкий набір ваги. Крім того, перетерті овочі й фрукти містять велику кількість мікроелементів, які необхідні для здорового функціонування всіх органів.

Відновлення водного балансу

Впродовж ночі організм витрачає значну кількість води, відповідно йому необхідна швидка компенсація. Для цього дієтологи рекомендують випивати після пробудження склянку води. Проте не всі радо починають день з напоїв, а перша рідина зазвичай поступає в організм лише разом з кавою.

Ранкове смузі – це смачний компроміс, який заряджає енергією та зволожує організм. А для кращого ефекту – замініть молоко чи йогурт звичайною водою.

Альтернатива сніданку



Смузі містить всі необхідні мікроелементи / Фото Pexels

Безліч людей прокидаються без апетиту та нехтують приготуванням їжі. Однак для дотримання збалансованої дієти необхідний сніданок.

Люди, які починають день зі сніданку легше худнуть та без проблем підтримують сталу вагу. До того ж ранковий прийом їжі зменшує бажання перекусити протягом дня. Щоб розв'язати ранковий конфлікт між "можу" та "хочу", дієтологи рекомендують вживати смузі. Він збагатить вас необхідними мікроелементами без відчуття переповненості шлунка.

Додаткова доза овочів і фруктів

За останніми рекомендаціями, нам потрібно вживати принаймні 5 порцій овочів та фруктів протягом дня. І, звісно, смузі, допоможе і в цьому!

Якщо ви не знаходите часу для корисних перекусів, спробуйте замінити їх на смузі. Такий початок дня позитивно вплине на відновлення організму.

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Економія часу



Смузі економлять час / Фото Pexels

Смузі готується швидше за кашу, яєчню та навіть каву. Все, що вам потрібно зробити – кинути овочі й фрукти в блендер. Спробуйте змішати цитрусові, червоні ягоди та м'яту. Або ж банани, вівсянку молоко та мед. А хочете – поекспериментуйте з авокадо, шпинатом та імбирем… Варіантів неймовірно багато і всі вони дуже прості в приготуванні.