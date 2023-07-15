Алопеція – це часткове або повне випадання волосся на голові або інших частинах тіла. Це може торкнутися людей різного віку.

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Типи алопеції

Андрогенна алопеція . Це найпоширеніша форма випадіння волосся, яку часто називають облисінням за чоловічим або жіночим типом. Це потоншений волосяний покрив на маківці або залисини у чоловіків і дифузне потоншення у жінок.

. Це найпоширеніша форма випадіння волосся, яку часто називають облисінням за чоловічим або жіночим типом. Це потоншений волосяний покрив на маківці або залисини у чоловіків і дифузне потоншення у жінок. Очагова алопеція . Цей тип алопеції проявляється гніздовим випадінням волосся на шкірі голови або інших ділянках тіла. Це відбувається, коли імунна система помилково атакує волосяні фолікули, що призводить до випадіння волосся.

. Цей тип алопеції проявляється гніздовим випадінням волосся на шкірі голови або інших ділянках тіла. Це відбувається, коли імунна система помилково атакує волосяні фолікули, що призводить до випадіння волосся. Телогенова алопеція . Характеризується надмірним випаданням волосся через порушення циклу росту волосся. Це часто спричинено такими факторами, як стрес, гормональні зміни, приймання ліків, хронічні захворювання або дефіцит поживних речовин.

. Характеризується надмірним випаданням волосся через порушення циклу росту волосся. Це часто спричинено такими факторами, як стрес, гормональні зміни, приймання ліків, хронічні захворювання або дефіцит поживних речовин. Випадіння волосся з центру . Це форма випадіння волосся, яка зазвичай починається з утворення круглої ділянки на шкірі голови.

. Це форма випадіння волосся, яка зазвичай починається з утворення круглої ділянки на шкірі голови. Тракційна алопеція. Випадіння волосся через натягування волосся через тугі зачіски.



На алопецію страждають чоловіки та жінки / Фото з Pexels

Причини алопеції

– Генетична схильність. Гени успадковані від обох батьків можуть зробити людей більш сприйнятливими до цього захворювання.

– Автоімунні захворювання. Вважається, що гніздова алопеція має автоімунний компонент, за якого імунна система помилково націлюється на волосяні фолікули, що призводить до випадіння волосся. Вовчак і псоріаз шкіри голови, також можуть проявлятися випаданням волосся.

– Гормональний дисбаланс. Коливання рівня гормонів, що виникають, наприклад, під час вагітності, менопаузи або захворювань щитоподібної залози, можуть сприяти випаданню волосся.

– Захворювання та лікування. Деякі захворювання, такі як інфекції шкіри голови, грибкові інфекції, лупа або основні системні захворювання, можуть спровокувати алопецію. Такі методи лікування, як препарати заліза, хіміотерапія або променева терапія, можуть призвести до тимчасової або постійної втрати волосся.

– Дефіцит поживних речовин. Дефіцит основних вітамінів і мінералів, анемія, недостатнє споживання білка або недоїдання також впливають на ріст і якість волосся.

– Стрес. Він є поширеною причиною випадіння волосся (алопеції), яку часто ігнорують. Надмірний стрес протягом тривалого часу може негативно позначитися на здоров'ї волосся, що призведе до його значного випадіння.

– Часта хімічна/термічна обробка. Укладання, фарбування та деякі інші салонні процедури з укладання шкодять волоссю. Якщо проводити їх занадто часто, можуть вплинути на здоров'я волосся. Уникайте зачісок, які туго стягують волосся.



На появу алопеції впливають багато факторів / Фото з Dr. Mozart Medical Center

Лікування алопеції

Алопецію лікують в залежності від типу та важкості стану. Втім з випадінням волосся впоратися таки можна.

1. Проконсультуйтеся з дерматологом або трихологом. Якщо ви помітили значне випадіння волосся, лікарі зможуть поставити точний діагноз і порекомендувати відповідні варіанти лікування.

2. Догляд за волоссям. Обирайте такий догляд за волоссям, щоб звести до мінімуму його пошкодження. Уникайте хімічні спреї, термоукладок та тугих зачісок, які тягнуть волосся.

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3. Збалансована дієта. Переконайтеся, що у вас добре збалансована дієта, багата вітамінами, мінералами та білками, оскільки дефіцит поживних речовин може сприяти випаданню волосся. Включіть у свій щоденний раціон такі продукти, як фрукти, овочі, нежирні білки і цільнозернові продукти.

4. Позбавлення від стресу. Стрес може посилити випадіння волосся. Щоб його уникнути, займайтеся регулярними фізичними вправами, практикуйте медитацію чи йогу.

5. Повноцінний сон. Хороший режим сну має важливе значення для загального стану здоров'я нашого організму, зокрема для здоров'я волосся.