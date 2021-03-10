Магнітні бурі: що це та чи справді вони впливають на здоров'я людини

У багатьох магнітні бурі асоціюються виключно з негативними моментами: на них списують погане самопочуття, перепади тиску, головні болі та втому. Проте не всі розуміють, що це та чи існує науково обґрунтований зв'язок між магнітними бурями та погіршенням стану здоров'я.

Правильніше називати такі бурі геомагнітними. Якщо коротко – це один з елементів космічної погоди, яка пов’язана з активністю сонця. Механізм бур простий: коли на сонці відбуваються вибухи, магнітне поле реагує на них коливаннями – це й призводить до комплексу електромагнітних явищ.

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Магнітні бурі мають планетарний характер та чинять глобальний вплив на Землю та навколоземний простір. Під час бурі всі шари земної атмосфери, іоносфера, плазмосфера та магнітосфера видозмінюються – виникає потік енергійних частинок і струму.



Вплив магнітних бур на самопочуття / Фото Pexels

Індукційний ефект магнітної бурі відбивається і на поверхні Землі й зачіпає протяжні провідні системи: лінії електропередач, трубопроводи та інше. Це може призводити до катастроф. Одна з таких трапилася в березні 1989 року, коли в канадській провінції Квебек, внаслідок магнітної бурі, перегоріли трансформатори. Буря тривала 9 годин та нанесла чимало проблем й поза Канадою, зокрема зачепила низьколітаючі супутники. Деякі з них змінили орбіти, деякі – вийшли з ладу.

Якщо магнітні бурі здатні руйнувати техніку, здавалось б, що вже говорити про людей. Однак не всі вірять в опосередкований вплив бур на самопочуття.

Чи дійсно магнітні бурі впливають на здоров'я



Магнітні бурі провокують мігрень / Фото Pixabay

За даними одного дослідження зв’язок між геомагнітною активністю та ризиком інсульту в деяких групах й справді існує. Утім, автори вказують, що питання потребує подальшого вивчення. Тим паче, що ускладнення можуть бути як наслідком магнітних бур, так і реакцією організму на різкі зміни погоди.

В кардіології та неврології лікарі часто стикаються з метеозалежними пацієнтами. Зазвичай це люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями (артеріальною гіпотонією, перенесеним інсультом або інфарктом), з захворюваннями опорно-рухового апарату, астенічним синдромом та регулярною мігренню.

Метеозалежність ж або її легша форма – метеочутливість є нетиповою реакцією організму, спричиненою зміною погодних умов. Тобто людина реагує на зміну атмосферного тиску, вітру, сонячного випромінювання. А значить, що справа не лише в магнітній бурі. Така людина може відчувати слабкість і при інших погодніх аномаліях.

Як уникнути ускладнень



У людей літнього віку часто спостерігаються ускладнення / Фото Rawpixel

Магнітна буря може викликати такі симптоми:

перепад артеріального тиску;

запаморочення та головний біль;

дискомфорт у м'язах;

загострення хронічних захворювань;

нудоту;

безсоння або сонливість;

підвищену дратівливість.

Для полегшення стану застосовується симптоматична терапія, рекомендовано використовувати лікарські засоби, які усунуть дискомфорт, спричинений аномалією. Якщо це серцеві проблеми – потрібна консультація кардіолога і використання спеціальних препаратів. Якщо загострилися хронічні хвороби – зверніться до свого терапевта. При активізації старих травм, слід відвідати хірурга.

Для особливо чутливих людей рекомендовано відмовитися від кофеїну та загалом переглянути свій раціон та режим дня: менше сидіти за комп'ютером чи телевізором, більше гуляти, додати легкі фізичні навантаження та спати 7 – 8 годин.



Для зменшення симптомів проводьте більше часу на свіжому повітрі / Фото Rawpixel

Також потрібно враховувати, що є пацієнти, які щодня стежать за метеоситуацією та починають нервувати з приводу прийдешніх магнітних бур заздалегідь. Цілком ймовірно, що саме ці переживання та тривожні очікування магнітних бур можуть спровокувати сплески підвищеного артеріального тиску, зниження працездатності чи мігрені. Тож психосоматика – ще один фактор, який варто враховувати під час погіршення самопочуття.

Якщо ви все ж переживаєте, що самостійно не впораєтеся з геомагнітними збуреннями, варто заздалегідь підготуватися до складного періоду: перейти на здорове харчування, додати більше активності та, при потребі, поговорити про свої хвороби з лікарем, який призначить відповідне лікування. Ці прості кроки допоможуть зменшити дискомфортні симптоми та пережити магнітні бурі з мінімальним стресом.