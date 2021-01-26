Інколи причиною головного болю є неправильний розпорядок дня та надмірний стрес. Тож першим кроком до покращення стану є перегляд своїх звичок. Якщо це не допомагає, варто звернутися до невролога та виключити ймовірність серйозних захворювань.

Джерело: Ramsay Diagnostics

Якщо ви страждаєте від постійного головного болю, слід переглянути свої звички. Дискомфорт можуть провокувати втома, погане харчування, недосип та стрес. Інколи, щоб позбутися болю достатньо переглянути свій розпорядок дня.

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По-перше, спробуйте лягати спати в один і той же час, якомога раніше. Організму потрібно 8 повноцінних годин сну, щоб повністю відновитися. Проте не варто спати понад 10 годин, адже пересипання знижує рівень цукру в крові, що теж провокує головний біль.

Якщо ви проводите багато часу за комп'ютером, книжками або ваша робота пов'язана з дрібними деталями, що призводить до напруження зору, спробуйте робити короткі перерви та організовувати гімнастику для очей.

Також лікарі радять відмовитися від алкоголю, оскільки він впливає на артеріальний тиск, і уникати стресу та негативних емоцій.

Коли йти до невролога



Лікар може направити вас на МРТ або КТ голови / Фото iStock

Головний біль можуть викликати:

невралгія лицьового і трійчастого нервів. В такому разі нервові волокна затискаються, що призводить до запального процесу. Через це ви можете відчувати біль;

В такому разі нервові волокна затискаються, що призводить до запального процесу. Через це ви можете відчувати біль; доброякісні та злоякісні новоутворення. Пухлини можуть перетискати судини та збільшувати внутрішньочерепний тиск. Голова болить тільки з того боку, де розташована пухлина. Такий біль супроводжується підвищеною температурою тіла, стомлюваністю та млявістю.

МРТ або КТ головного мозку – це найшвидший спосіб з'ясувати, що саме спровокувало головний біль. Якщо з самим головним мозком все в порядку, невролог допоможе встановити першопричину та направити вас до відповідного лікаря, який продовжить лікування.

Проблеми з серцем або хребтом



Причини головного болю / Фото iStock

Інколи головний біль є наслідком порушень функцій судин та серця. Зазвичай такі патології характерні для людей літнього віку, але деякі з них поширені й серед молоді:

Підвищений і знижений артеріальний тиск. Голова болить при зміні погоди чи переїздах, може початися запаморочення та потемніння в очах. Такий біль пов'язаний з напругою судин та кисневим голодуванням мозку.

Голова болить при зміні погоди чи переїздах, може початися запаморочення та потемніння в очах. Такий біль пов'язаний Судинні захворювання. Біль триває до кількох годин та може супроводжуватися кровотечею з носа.

Біль триває до кількох годин та може супроводжуватися кровотечею з носа. Склероз і защемлення судин. Через зменшення просвіту судин в мозок надходить менше кисню це й стає причиною дискомфорту. Найчастіше він проявляється в скроні та потилиці.

Через зменшення просвіту судин в мозок надходить менше кисню це й стає причиною дискомфорту. Найчастіше він проявляється в скроні та потилиці. Інсульт – тромбоз або розриви судин головного мозку. З'являється сильний притуплений біль, людина при цьому втрачає рухливість однієї сторони обличчя або тіла. При перших симптомах інсульту необхідно викликати швидку допомогу.

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Якщо у вас є проблеми зі спиною, то голова, швидше за все, болить саме через них. Будь-які викривлення, збільшення кісткової тканини на хребцях, грижі і протрузії призводять до затискання судин. Через це в мозок не надходить достатня кількість кисню та поживні речовини.

Також в голову віддає біль від хребта. Це трапляється рідко, але все ж ризик існує. Він виникає травмах, грижах і викривленні шийної та верхньої частини грудного відділів. Проблемами хребта займаються невролог і хірург-ортопед. На викривлення спини лікар зверне увагу ще на візуальному огляді.

Біль внаслідок травм і хвороб

Біль можуть викликати два види травм: пошкодження черепа і хребта.

При черепно-мозкових травмах утворюється гематома, яка збільшує внутрішньочерепний тиск. Вона затискає судини і ближні відділи мозку. При пошкодженні черепа, його осколки можуть потрапити всередину і викликати кровотечу. Біль при цьому настає через деякий час після травми. При травмах шиї голова болить від близькості пошкодження, а при травмах хребта – біль спровокований перетисканням великих судин.



Як встановити причину головного болю / Фото iStock

Хвороби можуть впливати на головний біль як прямо, так і опосередковано:

Важкі інфекції можуть призвести до запалень мозкових структур , витончення стінок судин і руйнування мозкових оболонок.

, витончення стінок судин і руйнування мозкових оболонок. При грипі, застуді, ангіні та будь-яких інших респіраторних захворюваннях порушується дихання. Як наслідок – починається кисневе голодування і головний біль.

та будь-яких інших респіраторних захворюваннях порушується дихання. Як наслідок – починається кисневе голодування і головний біль. Ще одна причина нестачі кисню – нежить.

Буденні причини головного болю

Ліки. Головний біль є однією з найпоширеніших побічних реакцій.

Головний біль є однією з найпоширеніших побічних реакцій. Гормональний збій. Може бути як фізіологічним (вагітність, підлітковий вік, менопауза), так і патологічним (порушення в роботі щитовидної залози, надниркових залоз, яєчників).

Може бути як фізіологічним (вагітність, підлітковий вік, менопауза), так і патологічним (порушення в роботі щитовидної залози, надниркових залоз, яєчників). Постійне перебування поряд з алергенами, що призводить до закладеності носа та зміни тиску.

що призводить до закладеності носа та зміни тиску. Постійне перебування поряд з токсичними речовинами викликає порушення дихання і подразнює слизові оболонки.

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Тож що робити

Якщо ви змінили рутинні звички, розклад дня, час сну, почали більше прогулюватися та менше напружувати очі, але біль зберігається – вам допоможе правильна діагностика:

МРТ або КТ головного мозку,

МРТ шийного відділу хребта,

аналіз крові на гормони,

загальний і біохімічний аналіз крові,

проби на алергени.

Лише встановивши першопричину, варто розгортати повноцінну боротьбу з головними болями.