Груша допоможе вашому волоссю: ви точно не знали про ці корисні властивості

Ми знаємо про корисні властивості груші, втім не всі з нас знали, що цей фрукт допомагає покращувати стан нашого волосся.

Окрім того, що груша своїми корисними властивостями позитивно впливає на здоров’я волосся та шкіри, вона також контролює рівень цукру в крові, покращує імунну систему, рівень енергії тощо.

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Сертифікована дієтологиня Аакріті Арора розповіла про корисні властивості груші, які добре впливають на стан нашого волосся.

Живить коріння волосся

Стиглі груші містять натуральний цукровий спирт під назвою "сорбіт" або "глюцитол", який живить коріння волосся, шкіру голови.



Груші позитивно впливають на здоров'я волосся / Фото Allrecipes

Зменшить сухість волосся

Груша містить в собі зволожуючі властивості, які корисні для зменшення сухості нашого волосся. Фрукт містить багато вітаміну С, який діє як природний антиоксидант і допомагає підтримувати кондиціювання пасм волосся та здоров'я волоскових клітин.

Відновлює блиск

Якщо у вас тьмяне і непривабливе волосся, груші можуть допомогти. Вам потрібно всього лише приготувати вдома маску, змішавши одну грушу з двома столовими ложками яблучного оцту та води. Така маска покращить ситуацію з тьмяним волоссям та поверне їм втрачений блиск.

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Підтримує відтінок волосся

Підтримувати локони і відтінок волосся стане набагато простіше, якщо використовувати грушеву маску для волосся. Розчавіть грушу та додайте до неї соєву олію. На основі цього сформуйте гладку пасту, нанесіть на волосся, а за годину змийте шампунем. Разючу різницю ви побачите одразу!