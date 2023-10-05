Баклажани все ж таки мають кілька побічних ефектів, яких варто остерігатися. Його надмірне споживання може призвести до таких побічних ефектів як отруєння соланіном, алергії та оксалатних каменів у нирках.

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Про негативні наслідки від вживання баклажанів розповіла сертифікована клінічна дієтологиня Нілофар Пендхарі.

Може спричинити алергію

Баклажан може викликати алергічні реакції. Це буває в поодиноких випадках, втім вони все одно трапляються. До симптомів відносять утруднене дихання, набряки та кропив’янку. Якщо ви відчуєте алергію на баклажан – перестаньте його їсти.

Пам’ятайте, що вживання баклажана в помірних порціях не завдасть вам шкоди. Побічні ефекти стосуються випадків, якщо їсти баклажан надмірно та у великих кількостях.



Баклажан має побічні властивості / Фото The Spice House

Може порушити всмоктування заліза

Насунін – це антоціан у шкірці баклажанів, який зв'язує залізо та видаляє його з клітин. Це може знизити всмоктування заліза у вашому організмі. Саме тому баклажан варто уникати людям з низьким рівнем заліза.

Може спричинити отруєння соланіном

Соланін – це природний токсин, що міститься в баклажанах. Надмірне споживання баклажанів може викликати блювання, нудоту та сонливість.

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Може збільшити ризик утворення каменів у нирках

Баклажани містять оксалати, які можуть збільшити ризик утворення каменів у нирках у деяких людей. Від баклажанів варто відмовитися людям, які мають ризик до утворення каменів у нирках.