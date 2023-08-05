Будьте в тренді: пийте чай матча, бо він неймовірно корисний

Чай матча багатий на антиоксиданти та може допомогти запобігти хронічним захворюванням.

Корисні властивості чаю матча

Матча підтримує збалансований рівень холестерину та здоров'я серця. Він також підтримує функцію печінки. Матча містить хлорофіл, пігмент, який відповідає за його яскравий зелений колір. Хлорофіл допомагає вимивати токсини та важкі метали з організму, "що може допомогти у підтримці здорової функції печінки".

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"Матча містить катехіни, тип антиоксиданту, який допомагає нейтралізувати вільні радикали і зменшити окислювальний стрес, що, можливо, знижує ризик розвитку раку", – каже консультант харчування Сара Ольшевскі.

Деякі дослідження показують, що матча може поліпшити чутливість до інсуліну, допомагаючи регулювати рівень цукру в крові і знижуючи ризик розвитку діабету 2 типу.

Матча також містить L-теанін, амінокислоту, яка сприяє розслабленню та концентрації уваги.



Чай матча є корисним для організму / Фото з Good Housekeeping

Інші дослідження доводять, що катехіни, що містяться у матчі, можуть допомогти у контролі ваги за рахунок підвищення метаболізму та окислення жирів. Кофеїн у матчі також може сприяти збільшенню термогенезу, що призводить до невеликого підвищення швидкості метаболізму. Кофеїн у матчі забезпечує приплив енергії, що може покращити фізичну працездатність.

"Вміст кофеїну в матчі вищий, ніж у звичайному зеленому чаї, але нижчий, ніж у каві, що забезпечує м'який, стійкий приплив енергії без занепаду сил, які часто пов'язані з кавою", – зазначила Сара Ольшевскі.