Меланін: пігмент, що відповідає за красиву засмагу

Наша засмага залежить не так від ультрафіолетового випромінювання, його інтенсивності та часу, проведеного на сонці, як від пігменту меланіну, який скупчується у нижніх шарах епідермісу. Це завдяки йому шкіра поступово темніє, тобто набуває засмаги. Розповідаємо за що відповідає меланін, чому він важливий для нашої шкіри та які фактори можуть впливати на його кількість в організмі.

Меланін – це природний пігмент шкіри. Колір волосся, шкіри й очей людини у великій мірі залежать від типу та кількості меланіну, який міститься в її організмі. Меланін продукують особливі клітини шкіри – меланоцити. Кожна людина має однакову кількість меланоцитів, однак у деяких людей ці клітини продукують більшу кількість меланіну.

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Чим менше меланіну виробляють ваші меланоцити, тим світлішим буде колір вашої шкіри, волосся і райдужної оболонки й навпаки – чим більше ці клітини "стараються" виконувати покладені на них обов'язки, тим темнішими будуть ваші волосся, шкіра й очі.

Кількість меланіну в організмі залежить від генетики. Тобто з великою ймовірністю ви виглядатимете так, як ваші батьки.

Види меланіну



Кількість меланіну в організмі залежить від генетики / Фото Pexels

Попри те, що меланін часто вважають одним пігментом, насправді існує 3 його види, 2 з яких відповідають за колір шкіри, волосся та очей у людей і тварин:

Евмеланін – пігмент, відповідальний за темні тони. Евмеланін буває двох видів – коричневий та чорний . Будете ви брюнетом чи шатеном, матимете темно-карі чи "пивні" очі, залежить від різних поєднань цих двох видів. Якщо ви – блондин і маєте блакитні очі, це свідчить, що у вас є невелика кількість коричневого евмеланіну і взагалі відсутній чорний.

– пігмент, відповідальний за темні тони. Евмеланін буває двох видів – . Будете ви брюнетом чи шатеном, матимете темно-карі чи "пивні" очі, залежить від різних поєднань цих двох видів. Якщо ви – блондин і маєте блакитні очі, це свідчить, що у вас є невелика кількість коричневого евмеланіну і взагалі відсутній чорний. Феомеланін забарвлює у рожеве такі частини тіла, як губи та соски. Цей пігмент відповідає за всі відтінки червоного й жовтого. Якщо у вас руде волосся, це означає, що у вашому організмі міститься однакова кількість феомеланіну та евмеланіну.

забарвлює у рожеве такі частини тіла, як губи та соски. Цей пігмент відповідає за всі відтінки червоного й жовтого. Якщо у вас руде волосся, це означає, що у вашому організмі міститься однакова кількість феомеланіну та евмеланіну. Третій тип меланіну, який називається "нейромеланіном", міститься у мозку людини й надає забарвлення його структурам (нейронам).

Як утворюється меланін

Утворення меланіну починається у великих клітинах – меланоцитах, які розташовуються по всій поверхні шкіри. Меланоцити відповідають за вироблення органел – меланосом.

Меланосоми є місцем, де синтезуються як евмеланін, так і феомеланін, які пізніше розподіляються між кератиноцитами (клітинами, які виробляють кератин і становлять більшу частину шкіри).



Як утворюється меланін / Фото Pexels

Природний рівень меланіну зумовлений генетикою. Однак є низка факторів, які можуть впливати на продукування цього пігменту, зокрема:

дія ультрафіолетового випромінювання;

запалення;

коливання рівнів гормонів;

вікові особливості;

процеси, що впливають на порушення синтезу цього гормону.

Як підвищити рівень меланіну

Для цього рекомендується приймати спеціальні вітамінні препарати, які загалом покращують стан шкірних покривів. Приймати їх можуть люди з будь-яким типом шкіри.

А як щодо антиоксидантів

Результати досліджень демонструють, що антиоксиданти є одним із найкращих (і найбільш безпечних) способів стимуляції утворення меланіну.

Мікроелементи, такі як флавоноїди або поліфеноли, які надходять у наш організм з рослинною їжею, діють як потужні антиоксиданти та можуть впливати на вироблення меланіну.

В яких продуктах шукати такі антиоксиданти

темній листовій зелені;

лісових ягодах (ожині, чорниці);

чорному шоколаді;

різнокольорових овочах.

Вітаміни-антиоксиданти



В якій їжі шукати антиоксиданти / Фото Pexels

Вітамін A

За даними досліджень, вітамін А є важливим у процесі утворення меланіну та загалом допомагає підтримати здоров’я шкіри. Він присутній в:

овочах, які містять пігмент бета-каротин (моркві, бататі, шпинаті, горошку);

рибі;

м’ясі.

До складу вітаміну А входять каротиноїди. Це – якраз ті речовини, які забарвлюють овочі у червоний, жовтий чи помаранчевий колір. Результати одного з досліджень підтверджують, що ці провітаміни можуть відігравати важливу роль у процесі синтезу меланіну та захисту шкіри від агресивної дії ультрафіолетових променів. Не забуваймо – надмірна інсоляція підвищує ризик меланоми і раку шкіри!

Оскільки вітамін А є жиророзчинним (тобто таким, який може накопичуватися в організмі), Національний інститут охорони здоров’я США наголошує на необхідності дотримуватися рекомендованої щоденної його кількості, а це - 700 мкг для жінок та 900 мкг для чоловіків. Для дітей доза вітаміну А є ще меншою.

Вітамін Е

Увага! Вагітним жінкам протипоказано перевищувати денну норму вітаміну А, оскільки це може становити небезпеку для плоду!

Цей вітамін також є дуже важливим для здоров’я нашої шкіри, оскільки він підіймає рівень меланіну і може допомогти захистити шкіру від ушкоджень, спричинених агресивною дією сонця.

Вітамін Е у великій кількості міститься в:

овочах;

зернах;

насінні;

горіхах.

Вітамін C

Подібно до вітамінів А та Е, вітамін С також є антиоксидантом. Він необхідний для підтримки здоров’я слизових оболонок, а також бере участь у процесі виробництва меланіну.

Міститься у:

цитрусових;

ягодах;

листовій зелені тощо.

Трави на захисті шкіри

Зверніть увагу! Цей перелік не є вичерпним. Більше інформації про вітамін С – за цим посиланням

Дослідження показують, що трави здатні захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Наприклад, зелений чай і куркума містять велику кількість флавоноїдів (поліфенолів), що сприяють підвищенню рівня меланіну та захисту шкіри.

Засмага – спосіб підвищити рівень меланіну



Як підвищити рівень меланіну / Фото Pexels

Такий спосіб і справді є одним із найбільш ефективних. Ні для кого не секрет: хочеш засмагнути, мусиш підставити тіло під сонце. Але тут важливо нагадати, яку біологічну функцію виконує меланін і чому засмагання може виявитися небезпечним.

Коли ми засмагаємо, шкідливі ультрафіолетові промені проникають крізь нашу шкіру і починають ушкоджувати ДНК у її клітинах. Організм, щоб захистити ці клітини, намагається продукувати більше меланіну. Це сприяє підвищенню рівня меланіну і на шкірі з’являється така бажана для багатьох засмага. Проте, якщо шкіра починає засмагати, це є сигналом того, що ушкодження клітин вже відбулося.

Меланіну, який утворився у результаті засмагання (неважливо, під сонцем чи під дією штучних ультрафіолетових променів у солярії), є недостатньо, щоб захистити клітини шкіри від подальшого ушкодження. З часом такі ушкодження можуть призводити до злоякісних трансформацій клітин.

Користь меланіну для організму

Захист від ультрафіолетового випромінювання . Меланін допомагає захистити клітини епідермісу (зовнішнього шару шкіри) від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Цей захист поширюється на всі форми УФ-випромінювання (UVC, UVB та UVA), а також синього ("блакитного") світла. Меланін поглинає ультрафіолетове випромінювання, перш ніж воно встигне пошкодити чутливу ДНК клітин шкіри.

. Меланін допомагає захистити клітини епідермісу (зовнішнього шару шкіри) від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Цей захист поширюється на всі форми УФ-випромінювання (UVC, UVB та UVA), а також синього ("блакитного") світла. Меланін поглинає ультрафіолетове випромінювання, перш ніж воно встигне пошкодити чутливу ДНК клітин шкіри. Поглинання активних (реактивних) форм кисню (АФК). Меланін також виявляє антиоксидантну активність - очищає активні форми кисню, що утворюються внаслідок ушкоджень ультрафіолетовим випромінюванням. Без втручання захисних сполук, зокрема антиоксидантів, АФК сприяють окислювальному (оксидативному) стресу, який спричиняє значні ушкодження клітин.

(реактивних) (АФК). Меланін також виявляє антиоксидантну активність - очищає активні форми кисню, що утворюються внаслідок ушкоджень ультрафіолетовим випромінюванням. Без втручання захисних сполук, зокрема антиоксидантів, АФК сприяють окислювальному (оксидативному) стресу, який спричиняє значні ушкодження клітин. Вчені також припускають, що меланін виконує й інші біологічні функції в організмі, у тому числі захищає печінку, кишечник та навіть імунну систему.

Що відбувається в організмі при нестачі меланіну



Чому меланін важливий для організму / Фото Pexels

Коли в організмі бракує цього пігменту або коли його рівень знижується, можуть виникати захворювання і різноманітні порушення:

Вітиліго

Аутоімунне захворювання, яке виникає, коли організм не продукує достатньої кількості меланоцитів. Дефіцит пігменту проявляється у вигляді білих плям на шкірі або вибіркового "посивіння" волосся. На сьогодні існують певні методи лікування вітиліго, однак їх ефективність не є надто високою. Вітиліго протягом життя діагностують у 1 – 2% населення Землі.

Альбінізм

Рідкісне генетичне захворювання, яке виникає, коли організм виробляє дуже малу кількість меланіну. Це може відбуватися через зменшення кількості меланоцитів або ж через зменшення виробництва меланіну меланосомами. Люди-альбіноси мають біле волосся, блакитні очі та бліду ("порцелянову") шкіру, а також можуть мати проблеми із зором. Захворювання є невиліковним.

Мелазма

У людей, які хворіють на мелазму обличчя покривається коричневими плямами. Вчені вважають, що на виникнення цього захворювання можуть впливати 3 фактори:

гормональні порушення; прийом протизаплідних таблеток; вплив сонця.

Креми, які відпускаються в аптеках за рецептом, можуть полегшити прояви мелазми, а сонцезахисні – не допустити погіршення стану. Як метод лікування, також застосовують лазерну обробку шкіри і хімічний пілінг.

Втрата пігменту після пошкодження шкіри

Іноді трапляється, що після того, як шкіра була обпечена, на ній утворилися пухирі або відбулося інфікування, організм не здатний відновити меланін у цій ушкодженій ділянці. Специфічного лікування у таких випадках лікарі не призначають.

Хвороба Паркінсона

Коли у ділянці мозку, яка називається "чорною речовиною", гинуть клітини (а саме це й відбувається при хворобі Паркінсона), рівень нейромеланіну різко знижується. Хоча зазвичай, у міру того, як ми старіємо, кількість нейромеланіну у мозку зростає.

Втрата слуху

Меланін також може виконувати певну роль у забезпеченні функції слуху. Сьогодні вчені активно досліджують зв’язок між занадто малою кількістю меланіну та частковою або повною втратою слуху (глухотою).