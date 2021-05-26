Люди, народжені в зимові місяці, можуть мати підвищений ризик психічних розладів: метааналіз

Люди, народжені в зимові місяці, можуть бути більш схильними до розвитку певних психічних розладів. До такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували записи 3,5 мільйона пацієнтів з Тайваню та інших країн.
Цей метааналіз пропонує нові уявлення про вплив сезону народження на психологічне здоров’я, а також надає психіатрам важливі підказки про механізми, які можуть призвести до цих розладів.
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Про метааналіз
- Група тайванських дослідників використала дані національної системи медичного страхування для визначення діагнозів психічного здоров'я та дат народження пацієнтів.
- Серед 2 мільйонів людей вчені оцінили поширеність 34 психічних розладів та виявили, що такі проблеми певною мірою були пов’язані із сезонністю.
- Цікаво, що найнижчий ризик був у людей, народжених з березня по липень, а найвищий – з серпня по лютий.
- У подальшому метааналізі дослідники порівняли ці результати з понад 1,5 мільйонами додаткових записів пацієнтів, зібраних у 25 країнах світу.
- Аналіз показав, що пологи взимку не єдині, що корелюють із підвищеним ризиком певних розладів.
Психічні розлади у дітей
Люди, дати народження яких змусили їх піти в школу в більш юному віці, стикалися з вищими показниками інтелектуальної недостатності, аутизму, дефіциту уваги та гіперактивності, у порівнянні з тими, хто народився в інші місяці. Вони мали на 13% більше шансів на розвиток інтелектуальної вади або СДУГ (синдром дефіциту уважності та гіперактивності), ніж загальна популяція.
Коли ж дослідники у певному класі порівняли наймолодшу групу дітей з найстаршою, диспропорція ще більше зросла. У наймолодшої групи ризик розвитку СДУГ був на 26% вищим та на 21% більшою виявилася небезпека інтелектуальних обмежень, ніж у найстаршої групи.
Я думаю, що стрес від раннього досвіду життя дітей у школі в основному спричиняє більшу частоту психічних розладів у тих, хто має відносно молодий вік,
– сказав перший автор дослідження Чі-Вей Хсу.
Зважаючи на неабиякий рівень деяких психічних розладів серед дітей, які рано йдуть у школу, науковець вважає, що уряди мали б переглянути свою систему освіти для підтримки молодших школярів.
Сезон народження і психічне здоров’я
- Тим часом люди, народжені взимку, мали приблизно на 4% більше шансів захворіти на шизофренію.
- А у тих, хто народився восени, ризик вживання алкоголю був на 2% вищим.
- Науковці вважають, що ці співвідношення можуть бути пов’язаними з відсутністю у матерів доступу до сонячного світла під час вагітності взимку та навесні. Це призводить до дефіциту вітаміну D, який здатен перешкоджати роботі дофаміну в мозку.
- Деякі типи генетичних мутацій, які корелюють з психічними захворюваннями, також можуть частіше виникати в холодних умовах.
- Однак, не всі психічні розлади були пов'язані з певним місяцем народження чи сезоном. Дослідники виявили, що булімія, анорексія, дисоціативний розлад та посттравматичний стресовий розлад, наприклад, були однаково поширеними протягом усіх місяців.
У сукупності поточні дані свідчать про те, що люди, народжені в той самий місяць, мають подібну біологічну вразливість до певної групи психічних розладів або психіатричних симптомів,
– резюмували автори.
У майбутньому тайванські дослідники хочуть з’ясувати, чи існують суттєві відмінності між географічними регіонами у поширеності психічних розладів.