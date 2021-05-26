Люди, рожденные в зимние месяцы, могут иметь повышенный риск психических расстройств: метаанализ

Люди, рожденные в зимние месяцы, могут быть более склонны к развитию определенных психических расстройств. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали записи 3,5 миллиона пациентов из Тайваня и других стран.

Этот метаанализ предлагает новые идеи о влиянии сезона рождения на психологическое здоровье, а также дает психиатрам важные подсказки о механизмах, которые могут привести к этим расстройствам.

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О метаанализе

Группа тайваньских исследователей использовала данные Национальной системы медицинского страхования для определения диагнозов психического здоровья и дат рождения пациентов.

Среди 2 миллионов человек ученые оценили распространенность 34 психических расстройств и обнаружили, что такие проблемы в определенной степени были связаны с сезонностью.

ученые оценили распространенность 34 психических расстройств и обнаружили, что такие проблемы в определенной степени были связаны с сезонностью. Интересно, что самый низкий риск был у людей, рожденных с марта по июль, а самый высокий – с августа по февраль.

был у людей, рожденных с марта по июль, а – с августа по февраль. В последующем метаанализе исследователи сравнили эти результаты с более чем 1,5 миллионами дополнительных записей пациентов , собранных в 25 странах мира.

, собранных в 25 странах мира. Анализ показал, что роды зимой не единственные, что коррелируют с повышенным риском определенных расстройств.

Психические расстройства у детей

Люди, даты рождения которых заставили их пойти в школу в более юном возрасте, сталкивались с более высокими показателями интеллектуальной недостаточности, аутизма, дефицита внимания и гиперактивности, по сравнению с теми, кто родился в другие месяцы. У них было на 13% больше шансов на развитие интеллектуального порока или СДВГ (синдром дефицита внимательности и гиперактивности), чем общая популяция.

Когда же исследователи в определенном классе сравнили самую младшую группу детей с самой старшей, диспропорция еще больше возросла. У самой молодой группы риск развития СДВГ был на 26% выше и на 21% больше оказалась опасность интеллектуальных ограничений, чем у самой старшей группы.

Я думаю, что стресс от раннего опыта жизни детей в школе в основном вызывает большую частоту психических расстройств у тех, у кого относительно молодой возраст,

– сказал первый автор исследования Чи-Вэй Хсу.

Несмотря на большой уровень некоторых психических расстройств среди детей, которые рано идут в школу, ученый считает, что правительства должны были бы пересмотреть свою систему образования для поддержки младших школьников.



Дети в школе / Фото np.pl.ua

Сезон рождения и психическое здоровье

Между тем люди, рожденные зимой , имели примерно на 4% больше шансов заболеть шизофренией.

, имели примерно на 4% больше шансов заболеть шизофренией. А у тех, кто родился осенью , риск употребления алкоголя был на 2% выше.

, риск употребления алкоголя был на 2% выше. Ученые считают, что эти соотношения могут быть связаны с отсутствием у матерей доступа к солнечному свету во время беременности зимой и весной. Это приводит к дефициту витамина D, который способен препятствовать работе дофамина в мозге.

во время беременности зимой и весной. Это приводит к дефициту витамина D, который способен препятствовать работе дофамина в мозге. Некоторые типы генетических мутаций, которые коррелируют с психическими заболеваниями, также могут чаще возникать в холодных условиях.

Однако, не все психические расстройства были связаны с определенным месяцем рождения или сезоном. Исследователи обнаружили, что булимия, анорексия, диссоциативное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство, например, были одинаково распространены в течение всех месяцев.

В совокупности текущие данные свидетельствуют о том, что люди, рожденные в тот же месяц, имеют сходную биологическую уязвимость к определенной группе психических расстройств или психиатрических симптомов,

– резюмировали авторы.

В будущем тайваньские исследователи хотят выяснить, существуют ли существенные различия между географическими регионами в распространенности психических расстройств.