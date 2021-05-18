Метаболічна гнучкість: що це та як її розвинути

Похвалитися високою усвідомленістю в питаннях харчування може далеко не кожен. Їжа для багатьох з нас – щось більше, ніж набір поживних речовин. Нерідко вона стає регулятором емоцій та настрою. Звісно, в такому разі відсутній будь-який самоконтроль щодо вибору продуктів чи їх порцій.

Звичка усувати стрес за допомогою їжі негативно відбивається не лише талії. Вона завдає шкоди обмінним процесам та приносить чимало дискомфорту органам травлення. Тож якщо ви відчуваєте залежність від харчових звичок, пора попрацювати над своєю метаболічною гнучкістю.

До теми Звички з дитинства: що таке "комфортна їжа" та в чому її небезпека

Що потрібно знати про обмін речовин



Чому жир корисний для нашого організму / Фото Pexels

Для початку розберемося, як працює метаболізм. Щоб легше зрозуміти теорію, практикуючий лікар і автор книги "Інтуїтивне голодування" Вілл Коул, пропонує просту метафору. Уявіть, що ваше тіло – це камін, а глюкоза – рідина для його розпалювання. Розпалити вогонь з її допомогою буде просто, але без додаткового підживлення він швидко згасне.

Так і цукор, який дає організму миттєвий приплив енергії, від якої через короткий час не залишається і сліду. Інша справа жир. Він нагадує дрова, багаття від яких буде розгоратися повільно, зате довго не згасне. Жир забезпечує наше тіло стабільною енергією.

Звичайно, це не привід повністю виключати зі свого раціону вуглеводи. Людський організм потребує обох видів палива. Наприклад, наша ЦНС потребує близько 140 грамів глюкози на добу, а при її дефіциті знижується концентрація уваги, погіршуються когнітивні функції, проявляється втома.

Що таке метаболічна гнучкість



Що таке метаболічна гнучкість/ Фото Pexels

Метаболічна гнучкість – це вміння організму адаптуватися до різних умов і використовувати те паливо, яке доступне конкретно зараз. Розвиток цієї здібності продиктований еволюцією: коли меню людини обмежувалося впольованим, організм пристосовувався до будь-якої їжі. Це й допомогло нам вижити.

Сьогодні постійний доступ до їжі, дієта з великим вмістом простих вуглеводів і часті перекуси "зациклюють" організм на режимі спалювання цукру.

Чим гнучкішим є метаболізм, тим легше він "перемикається" з цукру на жир і назад.

Простими словами: у людини з розвинутою метаболічною гнучкістю не буде дискомфорту після святкового застілля та відчуття знесилення при випадковому пропуску обіду.

Як зрозуміти, що вам не вистачає гнучкості

Люди без метаболічної гнучкості з більшою ймовірністю відчувають втому, неконтрольовану тягу до їжі та навіть дратівливість. Це, до речі, одна з причин, чому не всім підходить інтуїтивне харчування. Оскільки за засвоєння, зберігання і витрати поживних речовин відповідає ендокринна система, неконтрольована тяга до солодощів може бути обумовлена ​​порушеннями обмінних процесів. І ніякі практики тут не допоможуть.

При стійкості до лептину клітини мозку просто не розпізнають сигнали насичення і замість того, щоб витрачати запаси жиру – накопичують його. До метаболічної ригідності призводить і дисфункція мітохондрій – енергетичних станцій наших клітин. Чим нижчою є кількість мітохондрій, тим складніше організму перетворити їжу в енергію. А значить, він буде вибирати простіші її джерела: не жир, а глюкозу.

Ознаки відсутності метаболічної гнучкості:

ви їсте між основними прийомами їжі;

вам важко зосередитися на роботі, якщо ви відчуваєте голод;

ви їсте, навіть якщо не голодні;

якщо вам доводиться пропустити прийом їжі, це відбивається на вашому емоційному стані;

ви снідаєте відразу ж після пробудження;

ваш рівень енергії нестабільний протягом дня;

ви регулярно їсте солодощі.

Як розвинути метаболічну гнучкість



Як розвинути метаболічну гнучкість / Фото Pexels

Фізичні навантаження

Інтуїтивно здається, що найкраще рішення – це відмова від цукру, проте цього явно недостатньо.

Лише фізична активність допоможе відновити здатність організму спалювати жир, а аеробні тренування підсилюють мітохондріальний біогенез. Чим більше мітохондрій, тим простіше організму отримати енергію з будь-якого виду палива.

Інтервальне голодування

Завдяки інтервальному голодуванню підвищується чутливість до лептину, знижується запалення, прискорюється жировий обмін та стабілізуються добові ритми. Це знижує ризик ожиріння і серцево-судинних захворювань.

До того ж такий тип харчування запускає процес аутофагії, яка пролонговує тривалість життя.

Харчування для поліпшення обмінних процесів

Розвитку метаболічної гнучкості може посприяти перехід на низьковуглеводне меню. Кето-дієта має свої недоліки та підходить далеко не всім, але за 3 – 5 тижнів такого харчування організм навчиться розпізнавати та спалювати жири.