Комфортна їжа – це страви, які змушують нас відчувати ностальгію. Зазвичай вона характеризується високою калорійністю та швидким способом приготування, наприклад смаженням на олії. Ностальгія може виникати в конкретної людини, або ж бути характерною для цілої культури чи покоління.

Комфортна їжа споживається не стільки для втамування голоду, скільки через ряд психологічних причин. Ми тягнемося за свіжою випічкою, щоб не затрачати час на приготування повноцінної страви, купуємо солодощі й шкідливі снеки, щоб підняти настрій та готуємо смажену їжу на вечерю, оскільки так було заведено в наших сім'ях.

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Загалом комфортне харчування – це спосіб боротьби зі стресом, занепокоєнням, нудьгою чи самотністю. А комфортні продукти – це все, що викликає сантименти, захват та відчуття захищеності.



Що таке комфортні продукти / Фото Pexels

Поруч з комфортним (емоційним) харчуванням сучасна дієтологія виокремлює:

Стримане харчування (дієта) : свідоме обмеження споживання їжі та калорій для контролю ваги;

: свідоме обмеження споживання їжі та калорій для контролю ваги; Переїдання : постійні дієти, психологічні розлади та неправильний спосіб життя провокують посилене відчуття голоду, що призводить до епізодів зриву та збільшення ваги;

: постійні дієти, психологічні розлади та неправильний спосіб життя провокують посилене відчуття голоду, що призводить до епізодів зриву та збільшення ваги; Імпульсивне харчування: збільшення спожитої їжі через зовнішні подразники: зовнішній вигляд, запах, смак їжі або соціальні умови (обід "за компанію", нудьга, тощо).

збільшення спожитої їжі через зовнішні подразники: зовнішній вигляд, запах, смак їжі або соціальні умови (обід "за компанію", нудьга, тощо). Перекуси: споживання високоенергетичної їжі та напоїв між прийомами їжі.

Комфортні продукти

Загальновизнаними комфортними продуктами є страви з високим вмістом цукру, солі або жиру: шоколад, картопляні чипси, безалкогольні солодкі напої та снеки. Однак цими продуктами список не обмежується.

На вибір комфортної їжі впливає стать, вік та походження. Згрубша, чоловіки віддають перевагу теплим, та ситним продуктам, наприклад стейку чи курячим ніжкам зі смаженою картоплею, тоді як жінки відчувають ностальгію, вживаючи випічку, подібну до тієї, яку випікала бабуся.

Те, що ви вважаєте комфортно їжею – наслідок соціального контексту, ідентифікації та виховання. Наприклад, шоколад привабливий для нас не лише через свій смак, але й через те, що він асоціюється зі святами чи винагородою.

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Крім цього, комфортна їжа пов'язана з рекламою: нам здається, що деякі продукти роблять нас кращими, здоровішими та підкреслюють соціальний статус. Купуючи їх, ми начеб-то засвідчуємо свою приналежність до приємної нам групи.



Чи шкідлива комфортна їжа / Фото Pexels

Дослідження стверджують, що жирна та солодка їжа й справді тимчасово покращує наш настрій. Однак часте використання цього методу в боротьбі зі стресом негативно відбивається на зовнішньому вигляді та стати причиною подальших проблем, таких як діабет та серцево-судинні захворювання.

Як підібрати корисну альтернативу

Відмовлятися від борщу, картоплі, котлет та домашніх тістечок не варто. Головне – не дозволяти ностальгії керувати вашими звичками. Зменште порції улюблених страв та чергуйте їх зі салатами, овочами та фруктами.