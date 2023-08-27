3 міфи про алкоголь, у які ви досі вірите

Якщо ви час від часу п'єте алкоголь, скоріш за все, вам доводилося чути кілька міфів про нього, навіть якщо ви й не підозрюєте про це. Переконайтеся, що під час його вживання ви не шкодите собі.

Алкоголь має не тільки недоліки, але й певні переваги для організму. У помірних кількостях він допомагає розслабитися, а червоне вино може навіть дати певні переваги вашому здоров'ю.

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Темніші напої корисніші для здоров'я

Якщо ви вважаєте, що червоне вино та темні лікери місять багато корисних хімічних речовин, ви праві. Втім, ці напої також надзвичайно багаті на токсичні для організму сполуки, які погіршать ваше похмілля.

Темне пиво містить більше флавоноїдів за світле, і воно справді має протизапальну дію. Ці речовини діють як антиоксиданти та допомагають захиститися від серцево-судинних захворювань, раку та інших хронічних хвороб. Втім, у темних алкогольних рідинах є конгенери – токсичні хімікати, які утворюються під час процесу бродіння.

Ці речовини не смертельні, проте можуть погіршити ваше самопочуття.

Кава допомагає протверезіти

Ви можете думати, що чашка кави після пива чи вина допоможе вам почуватися краще, втім, це не призведе до бажаного ефекту. Насправді кофеїн радше обдурює ваш мозок: ви почуватимете себе більш енергійно, і через це вам здаватиметься, що ви більш тверезі, ніж є насправді.

Та погана новина полягає в тому, що алкоголь не зникає, і він все ще є у вашій крові.



Кава не допомагає протверезіти / Фото Pexels​

Та зважайте на те, що кава й справді може допомогти впоратися із втомою та похміллям на наступний день, тож якщо ви почуватиметеся розбитими та пригніченими, кілька ковтків гіркого напою допоможуть освіжитися.

Їжа перед сном запобігає похміллю

Ви можете навіть не намагатися попередити похмілля, з'ївши зайвий бутерброд ввечері. Насправді ваше тіло вже поглинуло весь алкоголь з напоїв, тож вживання їжі не надто сильно вплине на ваш рівень сп'яніння.

Натомість це може призвести до блювоти та поганого самопочуття вже відразу після вживання алкоголю. Та пам'ятайте про те, що їсти варто перед вживанням алкоголю, адже це допоможе п'яніти повільніше.