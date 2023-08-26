Лаванду вже дуже давно застосовують у фітотерапії. Її використовували для зменшення симптомів та полегшення безлічі недуг, включаючи безсоння, занепокоєння, екзему, випадання волосся та головний біль.

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Лаванда для сну

Лаванду вже давно рекомендують людям, які страждають на безсоння. У магазинах є чимало спреїв чи традиційних ефірних олій, які обіцяють покращити ваш сон.

Огляд 15 досліджень, проведених PubMed, показав, що вдихання ефірних олій, таких як лаванда, позитивно впливає на суб'єктів з легкими порушеннями сну.

"Порушення сну визнані важливою проблемою охорони здоров'я, яка впливає на фізичне, психічне та емоційне здоров'я та благополуччя. Вдихання ефірних олій може бути безпечною альтернативою фармацевтичним втручанням при легких та помірних порушеннях сну,

– кажуть автори дослідження.

Більшість результатів дослідження свідчать про позитивний вплив ефірних олій на сон.



Ефірна олія лаванди допомагає краще заснути / Фото з Beauty HUB

Дослідники заявили, що лаванда може бути корисною для тих, хто страждає від легких порушень сну. Інше дослідження 2010 року, проведене компанією Trusted Source, показало, що пероральний прийом лавандової олії допомагає пацієнтам із тривогою довше спати ночами.

Окрім того, ефірна олія лаванди допомагає покращити самопочуття, стимулює ріст волосся всього за 28 днів після активного використання та допомагає при головних болях. Від мігрені використовують інгаляцію ефірної олії лаванди.