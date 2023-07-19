5 міфів про схуднення, у які ви досі вірите

Якщо ви намагаєтеся схуднути, скоріш за все, вам доводилося чути чимало міфів про те, як працює втрата ваги. Проте деякі з цих порад можуть не тільки не допомогти, але й нашкодити вашому здоров'ю.

Втрата ваги може бути вкрай складною, особливо, коли вас оточує вкрай багато вигадок і міфів про те, як саме худнути "правильно". З якими б добрими намірами вам не давали поради щодо харчування чи спорту, важливо перевіряти, чи правдиві вони.

Цікаво Вибухова користь: 5 цілющих властивостей гострого перцю

Пропускати їжу – корисно

Деякі люди вірять, що пропуски обіду чи вечері допоможуть схуднути набагато швидше. Втім, це неправда. Саме регулярне харчування допомагає регулювати метаболізм та дозволяє вашому тілу працювати стабільно.

Пропуски їжі можуть не тільки не допомогти схуднути, але й призвести до набору ваги. Через голод ви можете "зірватися" та переїсти. Натомість може бути корисно їсти частіше, але меншими порціями.

Не можна їсти пізно ввечері

Насправді їжа пізно ввечері не є прямою причиною набору ваги. Втім, ви все це можете з'їсти зайві калорії, якщо вже досягли цільової кількості протягом дня, а пізно ввечері вирішили ще раз перекусити.

Або якщо ми сидимо перед телевізором, часто немає контролю над порцією. Якщо я в кіно, я не рахую, скільки шматочків попкорну я з’їдаю протягом цього фільму. Я просто їм цей великий попкорн. Я вважаю, що контроль порцій начебто виходить з вікна, коли настає пізній вечір,

– поділився дієтолог Сінан Озіеміскі.

Та попри те, що ви можете не набрати вагу через пізні перекуси, це точно вплине на якість вашого сну. Через відчуття ситості ви почуватимете себе некомфортно і, скоріш за все, не зможете відпочити спокійно.

Вода допомагає худнути

Підтримання гідратації – надзвичайно важливе, проте не варто очікувати, що через постійне пиття води ви почнете худнути. Вода може допомогти пригнітити апетит у людей, вага яких належить до категорії "нормальної", проте не має помітного впливу на людей з надмірною вагою чи з ожирінням.

Втім, це не значить, що вам потрібно відмовлятися від води. Саме вона допомагає вам працювати довше і з більшою інтенсивністю та полегшує виконання фізичних вправ.



Вода сама собою не сприяє схудненню / Фото Pexels ​

Салати щодня допоможуть схуднути

Салати дуже корисні – ви можете отримати з них велику кількість вітамінів та поживних речовин, проте зовсім необов'язково вони призведуть до схуднення. Якщо ви додаєте до них висококалорійні інгредієнти, такі як сир, грінки, вершкову заправку, ці страви можуть тільки завадити вашим цілям з втрати ваги.

Інша проблема з салатами полягає в тому, що часто люди позбавляють себе тієї їжі, яка їм справді подобається, і це може призвести до тяги до нездорових продуктів. Тож найкраща стратегія – не забувати вживати ту їжу, що робить вас справді щасливими.

Здорові продукти коштують дорого

Вам може здатися, що для того, аби харчуватися збалансовано та корисно, вам потрібно справді багато грошей, проте це не так. Все, що вам знадобиться – це хороше планування та трохи креативності.

Зокрема, експерти радять купувати нешвидкопсувні продукти гуртом. Якщо купувати заморожені, сухі, консервовані продукти у великих кількостях, ціна буде набагато нижчою, ніж ви можете очікувати. Наприклад, так ви можете закупити горіхи, сухофрукти, овес та кіноа.

Ще один спосіб зекономити – харчуватися вдома. Це допоможе вам не тільки зберегти гроші, але й контролювати те, що опиняється у вашій тарілці.