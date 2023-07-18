Чудова новина для усіх людей, що полюбляють гостру їжу – вона неймовірно корисна, якщо до неї додавати трохи гострого червоного перцю. Всього кілька шматочків цього овочу можуть зробити дива з вашим організмом.

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Чим корисний гострий перець

Усі види гострого перцю містять капсаїцин, речовину, що надає їм гостроту та "тепло". Ця сполука може полегшити біль та зменшити кількість нейропептиду, що переміщається до мозку, щоб сигналізувати про біль.

Допоможе гострий перець і під час лікування псоріазу. Це аутоімунне захворювання, що викликає свербіж, червоні плями на шкірі та лущення. Ліків від псоріазу наразі не існує, проте місцеві креми з капсаїцином допоможуть покращити зовнішній вигляд шкіри.



Гострий перець корисний для травлення / Фото Pexels​

Ця ж сполука у перці допоможе і людям, які прагнуть схуднути, адже вона прискорює метаболізм та змушує тіло спалювати трохи більше калорій. Також перець певною мірою зменшує почуття голоду та змушує їсти менше протягом дня.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Капсаїцин також стимулює нерви у шлунку та захищає від травм. Дослідження на тваринах показали, що речовина капсаїцин допомагає знизити ризик розвитку серцевих захворювань.

Цей диво-овоч може захистити вас навіть від смертельних захворювань, зокрема, від раку простати, шкіри та підшлункової залози.

Однак варто пам'ятати, що надмірне вживання цього продукту може призвести до деяких неприємних побічних ефектів, наприклад, розладу шлунку чи печії. Також не можна їсти перець після вживання розріджувачів крові, антацидів та аспірину.