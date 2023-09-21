Як позбутися мишей в будинку раз і назавжди: найдієвіші способи

Миші, які оселилися в оселі доволі сильно насторожують та викликають відчуття огиди. Є кілька способів, як від них позбутися раз і назавжди.

Нас завжди непокоїть той факт, що в нашому будинку завелись миші. Насправді, миші – це не лише про боязнь, вони також несуть небезпеку для здоров’я.

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За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, миші можуть передавати хвороби людям, але є чимало способів, як позбутися мишей у будинку.

Засновник центру, який бореться з гризунами в будинках Шон Томас наводить кілька ознак, за якими можна зрозуміти, що в будинку з’явилися миші.

Ви помітите мишачий послід, який буває на кухні та вздовж плінтусів

На харчових продуктах будуть прогризи;

Звуки дряпання по стінах чи стелі, особливо вночі;

Затхлий запах у закритих приміщеннях;

Побачите мишу вночі чи на світанку (найактивніший їхній час).



Як позбутися мишей вдома / Фото Pexels

Ризики для здоров'я, пов'язані із зараженням мишами

"Миші є потенційними переносниками таких захворювань, як хантавірус, сальмонельоз та лептоспіроз", – зазначив дізенсектор та власник PestSoure Білл Суонк.

Непрямий контакт може призвести до поширення серед людей ще більшої кількості захворювань, зокрема кліщових. Блохи, кліщі та комарі, що харчуються мишами, можуть поширювати хворобу Лайма, висипний тиф, колорадську кліщову лихоманку, чуму та багато іншого.

Ефективні методи позбавлення від мишей

Пастки

Пастки, що замикаються, і електричні пастки – ефективні і гуманні, якщо їх правильно налаштувати.

Пастки з клямкою – це традиційний метод вилову мишей, що включає в себе пружинну пастку і шматок їжі або приманку для принади миші. При правильному використанні пастка швидко вбиває мишу, уникаючи тривалих страждань.

Електричні пастки

В електричних пастках використовується харчова приманка. Як тільки миша наближається до їжі та перетинає поріг, вона запускає електричну систему, яка вражає мишу та швидко вбиває її.

Живі пастки

Живі пастки – найгуманніший варіант. У живі пастки мишей заманюють їжею, і пастка захлопується, захоплюючи їх, не завдаючи їм шкоди. Потім ви можете перенести живу мишоловку в поле або безпечне місце на відкритому повітрі і випустити її.

Натуральні та хімічні репеленти від мишей

Репеленти від мишей дозволяють запобігти зараженню мишами і відлякати мишей із вразливих місць вашого будинку. Використовуйте олію перцевої м’яти чи оцет. Змочіть його ватним диском та поставте у місця, де є найбільше скупчення мишей.

Санітарні заходи для запобігання зараженню

Щоб запобігти проникненню мишей у ваш будинок – загерметизуйте, закладіть та заповніть всі дірки, щілини та отвори, куди можуть проникнути миші. Переконайтеся, що у стінах та дверях немає жодних відкритих просторів.

Підтримуйте чистоту на кухні, адже їжа дуже приваблює мишей. Саме тому важливо витирати та підмітати крихти, зберігати продукти в надійному місці.