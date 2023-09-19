Якщо у вашому домі завелися таргани, з їх виведенням точно не варто зволікати. Ці комахи дуже швидко розмножуються, і саме через це позбуватися їх варто відразу, як помітили першого шкідника.

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Що приваблює тарганів

Якщо у вас вдома з'явилися таргани, цілком ймовірно, у помешканні є деякі речі, які їх приваблюють. І перший крок у боротьбі зі шкідниками – позбутися цих речей. Основна помилка, якої можуть припускатися чимало людей – залишати на ніч непомитий посуд. Для тарганів ці об'їдки – цілий бенкет, тож якщо не хочете, щоб комахи повзали по вашій кухні, переконайтеся, що підтримуєте у ній чистоту.

Наступне, що вам варто зробити – перевірити, чи не протікають у вас крани. Тарганам потрібна волога, і дуже часто вони скоплюються біля джерел води, і таким може бути ваш кухонний кран.

Не забудьте й переконатися, що вчасно виносите сміття та не залишаєте крихти на столі у вітальні та на кухні.



Таргани полюбляють вологу і бруд / Фото Pexels​

Як позбутися тарганів

Ентомологиня Наташа Райт переконана, що для боротьби з тарганами вам зовсім не обов'язково використовувати дороговартісні та токсичні засоби з магазинів. Перший спосіб простий та надійний, і для нього вам знадобиться борна кислота.

Борна кислота вважається одним з найкращих засобів, що допоможе боротися з тарганами. Розсипте трохи цього порошку по кутах помешкання та на підлозі й залиште так. Втім, пам'ятайте, що борна кислота не діятиме, якщо стане вологою, і, окрім того, вона отруйна, тож тримати її варто у недоступному для дітей місці.

Ще один спосіб, який ви можете спробувати – змішати соду з цукром і розкласти у тих місцях, де ви раніше помічали тарганів. Цукор діятиме як приманка, а харчова сода вбиватиме тарганів.

Останній надійний спосіб, який не тільки знищить тарганів, але й надасть вашому дому приємного аромату – м'ятна ефірна олія. Якщо ви змішаєте її із солоною водою та розбризкаєте по квартирі, таргани почнуть тікати, адже цей запах є для них надзвичайно неприємним.