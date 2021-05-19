Монодієта: що відбувається з організмом, якщо їсти рис щодня

Рисова дієта вважається однією з найефективніших для швидкої боротьби з зайвою вагою. Утім, як і будь-яка інша монодієта, вона має протипоказання і побічні ефекти. Розберімося, що відбувається з організмом на рисовій дієті, кому вона протипоказана, а кому – піде на користь.

Рисова дієта – це дієта з високим вмістом складних вуглеводів, низьким вмістом жирів і натрію. Розроблялася ця методика харчування для пацієнтів з високим тиском і захворюваннями нирок, оскільки її основний принцип – обмеження солі та продуктів з високим вмістом натрію.

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Що таке рисова дієта



Що таке рисова дієта / Фото Pexels

Попри свою назву, в такий режим харчування входить не тільки рис. Як джерело поживних речовин використовуються продукти, насичені клітковиною: фрукти, овочі, злаки, боби. Вони дають організму відчуття ситості. Дотримуючись рисової дієти, необхідно обмежувати калорії. Рекомендується починати з 800 калорій та поступово збільшувати їх до 1200 – 1500 калорій в день.

Протягом дня можна вжити:

1000 калорій

500 – 1000 міліграми натрію

22 грами жиру

5,5 грама насиченого жиру

до 100 міліграмів холестерину.

Втрата ваги відбувається через зниження калорій, споживання натрію, цукру і білків. В процесі схуднення важливо вести харчовий журнал.

Користь рису



Коричневий рис піддається мінімальній обробці / Фото Pexels

Рис – одна з найбільш широко споживаних круп у світі. Найбільш корисним вважається коричневий (неочищений) рис, оскільки він піддається мінімальній обробці та зберігає багато поживних речовин. У ньому містяться клітковина, антиоксиданти, мінерали та мікроелементи: вітаміни групи B, PP, фосфор, магній.

100 грамів коричневого рису містять менше калорій і вуглеводів, ніж така ж кількість білого рису. Завдяки вищому рівню клітковини він сприяє здоровому травленню, а завдяки своїм абсорбуючим властивостям допомагає вивести надлишки води і солі.

Що відбувається з організмом, якщо ви регулярно їсте рис

Рис допоможе регулювати кров'яний тиск

Якщо ви страждаєте від високого кров'яного тиску, регулярне вживання рису допоможе зменшити дискомфорт.

Знизиться рівень холестерину

Дослідження показали, що дієта, багата клітковиною, здатна знижувати рівень шкідливого холестерину, а сам рис асоціюються зі зниженням рівня холестерину ЛПНЩ.

У вас покращиться стан шкіри

Рис – один з найважливіших інгредієнтів корейських косметичних засобів, оскільки він може заспокоїти подразнення шкіри, а його антиоксиданти зупиняють шкідливу дію вільних радикалів.

У вас можуть початися проблеми з травленням

Їжа з високим вмістом клітковини може заважати вашому травленню. Регулярне вживання рису не особливо корисне для ШКТ та з часом призведе до здуття, закрепу та синдрому подразненого кишківника.

У вас підвищиться рівень енергії

Рис надзвичайно багатий на вуглеводи, які покращують роботу мозку та забезпечують тривалий заряд енергією.

Чому рисова дієта вважається шкідливою



Рисова дієта не сприяє детоксикації організму / Фото Pexels

Будь-яка монодієта – це незбалансоване харчування, внаслідок чого організм недоотримує достатньої кількості калорій, поживних речовин та вітамінів. У випадку з рисом це проявиться дефіцитом кальцію і вітаміну D. Нестача цих вітамінів веде до занепаду сил, ослаблення імунітету, поганого стану шкіри, кісток.

Рисова дієта не дозволяє отримати достатньої кількості білка, що призводить до втрати м'язової маси, ламкості нігтів і волосся, постійного відчуття голоду, ослаблення імунітету.

Попри поширену думку, рисова дієта не сприяє детоксикації організму. Також рис вимиває калій, який необхідний для правильної роботи серцево-судинної системи. При надмірному вживанні цієї крупи підвищується ризик збоїв в роботі шлунково-кишкового тракту. Продукт не рекомендовано вживати при діабеті, оскільки в рисі містяться вуглеводи, які можуть спровокувати коливання рівня цукру в крові.

При поверненні до звичайного раціону, вага, яка знизилася під час дієти, швидше за все, повернеться. Крім того, будь-які монодієти формують нездорові харчові звички.