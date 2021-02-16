Гречка – одна з найпопулярніших круп, яка містить чимало корисних речовин та надовго зберігає відчуття ситості. Тому її часто використовують для схуднення. Попри це харчуватися однією лише гречкою – шкідливо Розберемося, чим небезпечна подібна монодієта.

Через велику кількість поживних речовин, багато дієтологів вважають гречку суперфудом. Навіть одна порція цієї крупи містить чимало білка, клітковини, складних вуглеводів, калію, фосфору, кальцію, заліза, тіаміна, фолієвої кислоти, вітамінів К і В6. Також гречка допомагає знизити рівень холестерину, покращує стан при підвищеному тиску та сприяє його нормалізації.

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Ще одна унікальна властивість гречки полягає в тому, що вона не містить глютену. Зате в її складі чимало флавоноїдів – природних антиоксидантів. Завдяки наявності жирних кислот, полісахариду, білків і амінокислот, вітамінів і мінералів, гречка має високу поживну цінність, тому її радять вживати для схуднення.

Види гречаної дієти

Гречана дієта – один з видів монохарчування, коли всі прийоми їжі харчування передбачають вживання 1 – 2-х продуктів. Сьогодні виділяють 3 найпопулярніші види такої дієти.

Класична гречана дієта

Це найсуворіший тип. Людям, які худнуть доводиться вживати виключно гречку. Крім цього крупа повинна бути запареною (для цього гречку заливають на ніч гарячою водою). Щоб посилити ефект, додатково радять пити багато води та зелений чай. Максимальний час перебування на такій дієті – 14 днів.

Гречка + кефір

Окрім води та гречки, люди, які худнуть можуть вживати також кефір.

Полегшена гречана

Такий варіанти вважається найгуманнішим типом дієти. Окрім гречки в раціон може входити сир, овочі чи фрукти.

Чим небезпечна гречана дієта



Гречка багата корисними речовинами / Фото Pixabay

Через те, що гречка містить магній, кальцій, залізо, йод, вітаміни та білок, не дивно, що вона ввійшла в основу кількох монодієт. Та навіть весь цей перелік корисних речовин не може компенсувати повноцінний раціон.

Попри користь гречаної крупи, будь-які перегини в харчуванні небезпечні.

У крупі міститься тільки рослинний білок, але для будівництва м'язових і сполучних тканин цього замало. Відсутність м'ясних продуктів загрожує дефіцитом заліза та амінокислот. Це може призвести до погіршення концентрації уваги та погіршення захисних властивостей організму.

Гречана дієта призводить до нестачі глюкози, що позначається на загальному стані: підвищується стомлюваність, знижується працездатність, можуть виникнути проблеми зі сном.

У гречці мало вітамінів, що може відбитися на зовнішньому вигляді: стані шкіри, волосся і нігтів.

На гречаній дієті з раціону виключається сіль, при цьому людина вживає багато рідини. Це призводить до вимивання натрію і калію, порушується водно-сольовий баланс організму. Такий режим може призвести до проблем з серцем.

Коментарі експертів

Станіслав Хан, лікар-ендокринолог:

Гречка – корисний продукт, який містить як мікроелементи, так і вітаміни. До того ж в гречці міститься достатня кількість клітковини. Однак не можна впадати в крайності. Режим харчування при гречаній дієті не збалансований. В раціоні будуть тільки складні вуглеводи, при цьому практично повністю будуть відсутні необхідні білки й жири. І навіть вживання кефіру не врятує ситуацію.



Шанувальники гречаного схуднення обіцяють, що втрата маси тіла складе 7 – 18 кг. Швидше за все, так воно і буде, адже добова калорійність буде екстремально низькою. Чи корисно це? Ні. Крім того, висока ймовірність рикошетного набору маси тіла.



Чому варто урізноманітнювати раціон / Фото Pexels



Наталія Горбачова, дієтолог, ендокринолог:

Гречка – низькокалорійний продукт, який добре насичує. При правильному приготуванні зберігає свої корисні властивості, дозволяє зміцнити імунітет, нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту і печінки, зміцнити стінки судин, сприяє зниженню ваги.



Мінуси гречаної дієти: вона може впливати на роботу внутрішніх органів (при низькій калорійності раціону) та призвести до погіршення самопочуття. Організм відчуватиме чималий стрес через швидке схуднення.

Протипоказання гречаної дієти: