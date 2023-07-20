Ось чому кава вас втомлює

Більшість людей п'ють каву для того, щоб збадьоритися й отримати заряд енергії для цілого дня, проте ви й не підозрюєте, що насправді вона може тільки втомити вас. Це відбувається через величезну кількість факторів.

Каву п'ють дуже багато людей – майже 75% населення США вживають її періодично, а 50% п'ють її щодня. Кава містить і кофеїн, і інші сполуки, що підвищують енергію та пильність, проте цей ранковий ритуал може зіпсувати ваш день.

Цікаво Як швидко позбутися болю в горлі: 5 порад, які вам точно допоможуть

Як кава може нашкодити

Кава і справді є стимулятором, проте вона може не дати вам очікуваного ефекту. Та річ може бути не тільки в самому напої, а й у вашому способі життя. Саме через ці згубні звички кава може викликати в вас тільки сонливість.

Перш за все, втому може викликати нестача сну. Часто люди недосипають, а потім намагаються компенсувати це міцними напоями. Проте депривація сну не тільки знижує пильність та уповільнює реакції, але й нейтралізує дію кофеїну.

Тож вживання більшої кількості кави для того, щоб подолати втому, може спричинити зворотний ефект. Зокрема, це може зіпсувати ваш сон наступного дня, а це призведе до ще більшої втоми.



Кава не може замінити здоровий сон / Фото Pexels ​

Ще одна ймовірна причина сонливості після кави – регулярне її вживання. Що частіше ви п'єте каву, то більша ймовірність того, що у вас розвинеться толерантність до напою. Як наслідок, з часом ви можете не мати такий ж ефект від тієї ж кількості кави, що й раніше.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Окрім того, кава є потужним сечогінним засобом, тож може призвести до втрати рідини в організмі. Легке зневоднення може і знизити когнітивні здібності, збільшити напругу та тривожність та, як результат, призвести до втоми.

Якщо ви п'єте каву вранці, ще може сприяти стійкості організму до інсуліну та погіршує здатність переносити глюкозу. Так кава робить вас чутливими до цукру та вуглеводів. Коли рівень цукру різко падає згодом, ви можете відчути втому та виснаження.