Якщо вас починає боліти горло – не ігноруйте перші симптоми, а постарайтеся якнайшвидше усунути проблему. Скористайтеся народною медициною, яка вже є перевіреною роками.

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Полоскання солоною водою

Сіль можна знайти на кухні в кожної господині. Це доволі економічне рішення та й засіб підходить практично всім.

Полоскання горла теплою солоною водою може заспокоїти біль у горлі та вбити шкідливі бактерії,

– зазначається у US Kannabia.

Рекомендовано полоскати горло солоною водою не рідше, ніж один раз в годину. Рідина допоможе вимити подразники і "є ефективним засобом для знищення бактерій, розпушення слизу і полегшення болю". Полоскання сіллю зменшує біль і дискомфорт.

Полощіть горло водою з сіллю 10 секунд, а потім виплюньте її, допоки не прополоскаєте горло цілим стаканом.

Мед

Мед часто називають найкращим засобом від болю в горлі. У поєднанні з теплою чашкою чаю або теплою водою з лимоном мед може забезпечити вам краще самопочуття.

Мед дуже заспокоює і має природні антибактеріальні властивості, які можуть допомогти позбутися болю в горлі.

Якщо ваш біль у горлі переріс у кашель, то природні антибактеріальні властивості свідчать, що "мед навіть ефективніший, ніж засоби від кашлю".

Щоб заспокоїти біль у горлі приймайте по одній столовій ложці меду один-два рази на день з чаєм або теплою водою з лимоном.



Мед зменшує біль у горлі / Фото з Pexels

Імбир

Імбир краще допомагає при болю в горлі, ніж будь-який інший засіб. Зробіть настоянку з імбиру, потім зробіть ковток, пополощіть горло протягом 30 секунд і, якщо зможете, проковтніть рідину.

Імбир має природні протизапальні властивості та імуностимулюючу дію на додаток до знеболювальних властивостей, які забезпечують тимчасове полегшення болю.

Ви також можете вживати не лише настоянку з імбиру, але й шматочки свіжого імбиру. Щоб ще більше покращити ефект та уникнути болю в горлі, вживайте його з медом та лимоном.

Наповніть півлітрову консервну банку шматочками лимона, а потім додайте зверху свіжонатертий імбир. Залийте все медом, закрутіть кришкою і залиште на 24 години за кімнатної температури. Приймати по ложці в день або додавайте в теплий напій. Після використання зберігати в холодильнику.

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Гарячий душ

Сухе повітря може чинити негативний вплив на наші дихальні шляхи, тож це може бути причиною болю в горлі.

Гарячий пар розріджує слиз і зволожує хворе горло. Вдихаючи пар теплого душу, ви можете заспокоїти біль у горлі та відкрити носові пазухи.

Спрей для горла

Якщо натуральні засоби не спрацювали, тоді варто задуматися про спреї для горла. Вони теж доволі ефективні та забезпечують негайне полегшення болю.