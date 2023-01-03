Чому не варто мити обличчя під душем

Існує думка, що обличчя під душем мити не варто. Чи може ця, здавалося б, невинна звичка завдати шкірі шкоди – розповідаємо в матеріалі.

Думки експертів про миття обличчя під душем часом не сходяться. Але з дечим вони погоджуються усі – під час такої процедури треба бути обережними.

Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Дебати про миття обличчя під душем

Деякі експерти кажуть, що гаряча вода під душем може позбавити шкіру натуральних жирів, які зволожують її.

Якщо ви любите довго приймати душ, ви також піддаєте свою шкіру впливу високих температур. Додаткове тепло може спричинити подразнення, яке завдає особливої шкоди чутливій шкірі.

Чи є в цьому правда

За словами двох експертів, це поширені міфи. Проте обидва стверджують, що найкраще бути обережними під час миття обличчя під душем. Правильна температура води має вирішальне значення для догляду за шкірою.

Передбачуваний ризик полягає в тому, що гаряча вода зневоднює шкіру, тепло може розширити та розірвати чутливі кровоносні судини шкіри, а бактерії у ванній можуть підвищити ризик інфікування. Але немає жодних наукових доказів, які б підтверджували ці твердження,

– каже Айві Лі, сертифікована дерматологиня із Каліфорнії.

Чи варто мити обличчя гарячою водою

Експерти сходяться на думці, що найкраще використовувати теплу, а не гарячу воду.



Вмивайте обличчя теплою водою / Фото Pexels

"Регулярне використання надто гарячої для шкіри, не є чудовим. Якщо це раз чи два на тиждень – гаразд, але не щодня. Тому зменште нагрів. Або, ще краще, спробуйте холодний душ", – каже Ебігейл Джеймс, лондонський фахівець з догляду за обличчям.

Лі погоджується. "Поміркованість – це ключ", – каже дерматологиня. "Ідеальним є коротке вмивання один або два рази на день теплою водою, оскільки гаряча вода може зневоднити шкіру та позбавити її натуральних жирів".

Мабуть, мити обличчя під душем – вже ж не найкраща ідея лиш через те, що температуру води не завжди вдається контролювати.