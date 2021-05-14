Чи можна пити каву при головному болі: пояснення лікаря

Якщо часті приступи головного болю змушують вас випивати надмірні дози кави, ймовірно, краще спробувати інші способи боротьби з дискомфортом. По-перше, лікарі вважають, що кава допомагає не всім. По-друге, її надмірна доза може призвести до перенапруження м'язів. Як це працює та чи можна лікувати головний біль кавою – далі.

На думку лікарів, кофеїн може як полегшити, так і посилити головний біль: ефект залежить від безлічі факторів, причини болю, ваших звичок та способу життя. Тому, перш ніж відправитися за ще однією порцією кофеїну, радимо прислухатися до цих порад.

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Кофеїн полегшує головний біль лише у деяких випадках

Якщо прислухатися до дієтологів та лікарів, стає очевидно, що кофеїн допомагає не при всіх видах болю. Якщо вас турбує дискомфорт, спровокований розширенням кровоносних судин у мозку (вазодилатація), – чашка кави й справді корисна, оскільки кофеїн стискає судини та зменшує набряк.

Також кофеїн може пом'якшити головні болі напруги, розслаблюючи спазмовані м'язи. Але надмірна кількість кави може змусити м'язи перенапружуватися, що лиш посилить больові відчуття.

Безпечної дози не існує



Не пийте понад дві чашки кави на день / Фото Pexels

На жаль, універсальної дози не існує, тому, вживаючи каву для знеболення, потрібно витримувати міру. Лікарі сходяться на думці, що 1 – 2 чашок цілком достатньо, 4 – це максимум. Як би це парадоксально не звучало, деякі люди навіть відчувають сонливість, якщо вип'ють забагато "стимулювального" напою. Водночас при тривалих передозуваннях можуть виникнути проблеми зі сном.

Генетично деякі люди більш чутливі до кофеїну – їм взагалі бажано утримуватися від кави та ні в якому разі не використовувати його як знеболювальне.

Важливо, що саме ви п'єте

Кава, чай, шоколад і газовані напої є найпоширенішими джерелами кофеїну. Особливої обережності вимагають енергетики, оскільки це джерело кофеїну здатне провокувати запаморочення, судоми, а в деяких випадках – інсульти. Якщо ви п'єте енергетики при приступах головного болю, лікарі радять припинити таке самолікування, оскільки нейростимулятори напою лише погіршують ситуацію.

Крім цього, у звичайній чашці кави міститься 106 – 164 міліграмів кофеїну, а в банці газованої води – 38 – 46. Цукор та інші хімічні речовини можуть погіршувати ваше самопочуття, а бадьорість пройде швидше, ніж від чашки кави.

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Все індивідуально

Декому потрібен ібупрофен, іншим – холодний компрес, комусь – масаж, тому не варто заливатися кавою, якщо ви не випробували інших способів боротьби з болем.

Коригування графіка сну, більше випитої води та регулярна активність повинні стати першими кроками до покращення самопочуття. Тільки після цього можна з'ясовувати, як впливає на вас кофеїн й чи потрібні вам інші ліки або стимулятори.

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