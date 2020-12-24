Кава стала невіддільним елементом нашого життя. Уявити ранок без цього напою практично неможливо, проте можна дізнатися, як зміниться організм, якщо перестати вживати кофеїн.

Люди, які звикли до кави, можуть підтвердити, що, не отримавши достатньо кофеїну протягом тривалого періоду, вони помічають за собою погіршення настрою чи мігрень. Ті, хто пробував відмовлятися від цього напою – рано чи пізно поверталися до чашки кави на день та з часом збільшували дозу.

Ці моменти свідчать, що кава провокує залежність. Це підтверджує й Всесвітня організація охорони здоров'я, яка визнала залежність від кави клінічним розладом, повідомляє Корисно 24. Ситуацію полегшує те, що кофеїн не стимулює ділянку мозку, яка відповідає за мотивацію. А значить – припинити щоденне вживання кави можна без додаткової допомоги медиків та психологів

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Отже, що трапиться з організмом, якщо ви вирішите перейти на альтернативні напої та протриматися без кави хоча б 2 тижні? Розповідаємо!

Що буде, якщо відмовитися від кави / Фото Pexels

Покращення якості сну

Кофеїн збуджує нервову систему не лише в денний час, але й коли ми спимо. Лікарі вважають, що дія речовини відчутна навіть, якщо випити останню чашку кави за 5-6 годин до нічного відпочинку.

Відмовившись від кави, ваш організм нормалізує біологічні цикли та зможе покращити сон. Ви станете легше засинати, краще висипатися та легше прокидатися вранці. Це призведе до покращення якості шкіри і усунення темних кіл під очима.

Стабілізація емоційного стану

Через вплив на нервову систему, кофеїн робить вас роздратованішими та провокує нездорові емоційні гойдалки протягом дня. Тож виключення кави з раціону стане першим кроком до стабілізації емоційного фону.

Більше енергії

Кофеїн допомагає виробляти адреналін, який й стимулює приплив сил. Втім, якщо ви вживаєте каву кожного дня, вам потрібно все більше стимулятора, який допоможе організму збадьоритися.

Також кава блокує кортизол – гормон стресу, який допомагає прокидатися вранці та засинати ввечері. Вранці рівень кортизолу в організмі найвищий і, якщо ви постійно блокуєте його, з часом тонізуючий ефект стане практично непомітним, а відчуття сонливості не покине вас протягом всього робочого дня.

Врахуйте, що бажана гармонія прийде у ваше життя не відразу. Спершу, вас очікує тривала боротьба зі стресом, мігренями та сонливістю.

Підвищення імунітету

Неконтрольоване вживання кави порушує роботу щитовидної залози. Цей фактор стає передумовою ослаблення імунітету та багатьох хвороб. Саме тому лікарі радять відмовлятися від кави під час застуди та відновлення організму після операцій.

Мінуси вживання кави / Фото Pexels

Організм засвоюватиме більше корисних речовин

У каві міститься танін, який перешкоджає проникненню магнію. Також кава вимиває кальцій, знижує рівень кальцію та цинку, нейтралізує вітаміни B, C і PP і порушує водний баланс організму. Відмовившись від кави, ви нормалізуєте рівень вітамінів і корисних речовин в організмі.

Відновлення роботи печінки

Постійне вживання кави може викликати ефект "ледачої печінки".

Зі збільшенням доз, печінка починає сприймати кофеїн як негативний компонент та направляє всі сили на метаболізм кави. В такий спосіб, ензими, які допомагають розщеплювати шкідливі хімічні речовини виснажуються та не реагують на інші шкідливі елементи, що потрапляють в організм.



Як кава впливає на організм / Фото Pexels

Нормалізація артеріального тиску та холестерину

Кава стимулює роботу серця та провокує підвищений тиск, а кафестол, який виділяється при варінні зерен здатний підвищувати холестерин. Тож відмова від кави допоможе почуватися значно краще.

Підвищення лібідо і рівня фертильності

Все знову зводиться до роботи щитовидної залози. Вона відповідає за гормони, які впливають на сексуальний потяг. Одним з найважливіших в цьому плані є тестостерон. Доведено, що якщо ви перестанете перевантажувати щитовидку кавою, то зможете помітити поліпшення в сексуальному житті.

Щодо фертильності, тут все залежить від іншого гормону, – прогестерону. Він сприяє вагітності, тому, якщо ви плануєте дитину, краще відмовитися від кави.

Поліпшення кольору зубів

Кава – це потужний барвник. Тому життя без кави допоможе відновити здоров'я порожнини рота.

Вплив кави на організм / Фото Pexels

Головні болі

При відмові від кави ви позбавляєте свій організм адреналіну і дофаміну. На перший план виступає аденозин – гормон, відповідальний за відпочинок і втому. Саме він може провокувати мігрень після відмови від кави.

Втома

Синдром відміни від цього стимулятора супроводжуватиметься втомою, швидкою стомлюваністю і неуважністю. Але це пройде за декілька тижнів без кави.

Збільшення ваги

Кава має здатність тимчасово пригнічувати апетит. Тому при різкій відмові від напою, у вас може прокинутися бажання замінити кофеїн жирними або солодкими продуктами.