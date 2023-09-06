Як на ваше здоров'я впливає сон з ввімкненим світлом: відповідь здивує

Часто люди засинають з ввімкненим світлом. Іноді це відбувається через звичайну втому, а іноді через дитячу звичку. Проте ви, певно, хоча би раз замислювалися, а чи погіршує це ваше здоров'я?

Якщо ви досить часто засинаєте з ввімкненим світлом, вам потрібно знати, як воно впливає на ваше здоров'я та організм. В ідеалі ви повинні вимкнути світло перед тим, як лягати спати.

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Як правильно спати

Виявляється, сон з ввімкненим світлом може негативно вплинути на ваш відпочинок та завадити йому.

Сон у темній кімнаті, як правило, краще для вашого сну та здоров’я. Вплив світла, особливо вночі, може порушити ваш цикл сну та ускладнити заснути. Сон із увімкненим світлом може вплинути на якість і тривалість вашого сну, – розповів експерт Шелбі Гарріс.

Світло є сильним сигналом для людського мозку та свідчить про те, що настав час прокидатися. Натомість темрява сповіщає про те, що пора спати, і світло черед ночі може нашкодити цьому циклу.

Ви могли цього не знати, проте світло пригнічує секрецію мелатоніну: гормону, що мозок виділяє у темряві. Він допомагає вам спати та регулює цикл спання та неспання.



Світло вночі псує сон / Фото Pexels ​

Нещодавні дослідження також показали, що люди, які протягом тривалого часу перед сном перебували у приміщенні з яскравим світлом, вночі спали набагато гірше. Тож якщо ваш сон нерегулярний, спробуйте замінити яскраве світло на тьмяне.

Окрім того, кімнатне освітлення негативно впливає на деякі стадії сну, які вкрай важливі для того, щоб добре відпочити та оздоровитися. Втім, це може допомогти вам прокинутися, адже світло сприяє цьому.

Не забувайте й про те, що світло впливає на мозкову активність навіть тоді, коли ви дрімаєте. Це може призвести до того, що ви прокинетеся втомленими та не матимете енергії на цілий продуктивний день. Впливає ввімкнене вночі світло й на ризик розвитку хронічних захворювань.

Брак сну, який може спричинити світло, часто пов'язують з появою діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння та навіть депресії.