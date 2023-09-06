Останнім часом все більше людей намагаються відмовитися від надмірного споживання цукру, проте далеко не всі продукти можуть втамувати вашу тягу до нього.

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Фрукти

Фрукти можуть допомогти втамувати тягу до цукру завдяки високому вмісту клітковини у них, а вона допомагає збалансувати рівень цукру в крові. Про це розповіла дієтологиня Ізабель Сміт.

Одне з досліджень, під час якого науковці спостерігали за 3518 людьми протягом 12 років, показало, що вживання помірної кількості фруктів може знизити ризик розвитку діабету 2-го типу.

У фруктах також є цукор, який називають фруктозою, проте вона мало впливає на рівень цукру в крові, якщо споживати її у помірних кількостях. І попри відсутність шкоди для здоров'я, ви все одно відчуєте солодкий смак.

Подумайте про такі ягоди, як малина, ожина та чорниця. Вони можуть бути чудовим джерелом поживних речовин, але також можуть подбати про вашу тягу до солодкого,

– поділилася нутриціологиня Вандана Шет.

Білок

Ще одна важлива річ, яку ви можете зробити для того, щоб хотіти їсти менше цукру – поєднувати фрукти з білком, вважає Вандана Шет. Якщо ви поєднаєте обидва продукти в одному прийому їжі, ви точно отримаєте велику користь для вашого здоров'я.



Білок дуже корисний для втамування голоду / Фото Pexels​

Якщо ви їстимете більше білка, ви можете зменшити вашу загальну тягу до їжі. Окрім того, білок допомагає людям з ожирінням. Отож, якщо під час сніданку ви будете вживати не 13 грамів білка, що є середньостатистичним значенням, а 35 грамів, ви можете зменшити тягу до перероблених солодких продуктів.

Питна вода

Так, це може прозвучати дивно, та вживання звичайної питної води може допомогти вам втамувати тягу до їжі. Окрім того, зневоднення може створити враження, наче ви голодні, хоча це й не так.

Нещодавні дослідження показали, що вживання більшої кількості їжі сильно пов'язане з зменшенням тяги до солодкого та загального відчуття голоду. Отож, коли наступного разу ви захочете з'їсти цукерку чи печиво, візьміть замість них склянку води.