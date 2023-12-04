Замість ватних паличок: найкращі і безпечні способи видалити вушну сірку

Вушна сірка – це досить неприємно, і часто вона навіть заважає добре чути чи принаймні відчувати себе повністю чистими. Та якщо ви хочете її позбутися, потрібно знати правильні способи робити це.

Вушна сірка – це насправді добре, навіть якщо ви так не думаєте. Саме вона зберігає ваші вуха зволоженими та запобігає свербінню та дискомфорту. Окрім того, сірка запобігає потраплянню води у вуха та зменшує шанси на розвиток інфекції. Докторка медичнмх наук Ксенія Аарон поділилася способами, які допоможуть безпечно почистити вуха.

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Безрецептурні краплі для чищення вух

Краплі працюють чудово, якщо у ваших вухах не дуже багато сірки. Та вам варто шукати такі, які міститимуть перекис водню чи іншу форму перекису. Це допоможе пом'якшити сірку та легко розщепити її, не завдаючи жодної шкоди шкірі. Втім, вам не варто використовувати продукти, які містять більше, ніж 10% перекису водню.

Для того, щоб використати краплі, вам потрібно закрапати 5 – 10 крапель у вухо, а потім почекати кілька хвилин. Згодом сядьте та дайте рідині витекти. У більшості випадків це допоможе повністю видалити вушну сірку.

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Та якщо це не так, ви можете спробувати обережно промити вухо теплою водою, і це може допомогти.

Дитяча олія

Окрім безрецептурних крапель ви можете також використовувати дитячу чи мінеральну олію. Для цього за допомогою очної піпетки нанесіть кілька крапель олії у вухо. Через кілька хвилин, коли сірка розм'якне, промийте вухо теплою водою, а згодом нахиліть голову вбік, щоб вода та вушна сірка витекли.



Ватні палички не варто використовувати для чищення вух / Фото Pexels

Та експерти попереджають, що використання вушних паличок – це не найкраща ідея. Так ви тільки заштовхуєте сірку глибше та можете нашкодити своєму вуху.