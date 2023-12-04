Вместо ватных палочек: лучшие и безопасные способы удалить ушную серу

Ушная сера – это довольно неприятно, и часто она даже мешает хорошо слышать или хотя бы чувствовать себя полностью чистыми. Но если вы хотите от него избавиться, нужно знать правильные способы делать это.

Ушная сера – это действительно хорошо, даже если вы так не думаете. Именно она сохраняет ваши уши увлажненными и предотвращает зуд и дискомфорт. Кроме того, сера предотвращает попадание воды в уши и уменьшает шансы на развитие инфекции. Доктор медицинских наук Ксения Аарон поделилась способами, которые помогут безопасно почистить уши.

Интересно Эксперты никогда не делают эти 5 вещей перед сном

Безрецептурные капли для чистки ушей

Капли работают отлично, если в ваших ушах не очень много серы. Но вам следует искать такие, которые содержат перекись водорода или другую форму перекиси. Это поможет смягчить серу и легко расщепить ее, не причиняя никакого вреда коже. Впрочем, вам не стоит использовать продукты, содержащие более 10% перекиси водорода.

Для того чтобы использовать капли, вам нужно закапать 5 – 10 капель в ухо, а затем подождать несколько минут. Со временем сядьте и дайте жидкости вытекать. В большинстве случаев это поможет полностью удалить ушную серу.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Но если это не так, вы можете попытаться осторожно промыть ухо теплой водой, и это может помочь.

Детское масло

Кроме безрецептурных капель вы можете использовать детское или минеральное масло. Для этого с помощью глазной пипетки нанесите несколько капель растительного масла в ухо. Через несколько минут, когда сера размякнет, промойте ухо теплой водой, а затем наклоните голову в сторону, чтобы вода и ушная сера утекли.



Ватные палочки не стоит использовать для чистки ушей / Фото Pexels

Но эксперты предупреждают, что использование ушных палочек – это не самая лучшая идея. Так вы только затолкаете серу глубже и можете навредить своему уху.