Що трапиться з організмом, якщо щодня їсти родзинки: пояснення дієтолога

Джерело:24 канал
Родзинки – це популярний сухофрукт, виготовлений з винограду. Найчастіше ми їмо їх з кашами, йогуртами чи у випічці та навіть не підозрюємо, наскільки це корисно. Отож, розберімося що відбувається з тілом, якщо регулярно додавати у свій раціон родзинки.
Попри невеликі розміри, родзинки наповнені енергією та збагачені клітковиною, вітамінами та мінералами. У жмені сухофрукту міститься близько 217 калорій 47 грамів цукру, тому дієтологи рекомендують їсти їх в помірних кількостях. Невеликі дози продукту можуть сприяти травленню, підвищувати рівень заліза та підтримувати міцність кісток.
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Звичайно, родзинки набагато корисніші за солодощі, – в сушеному винограді залишається 80% вітамінів, 850 міліграмів калію та 3 міліграми заліза на 100 грамів продукту, – розповідають дієтологи.
Отож, що трапиться з організмом, якщо ви регулярно їстимете родзинки.
Родзинки покращують травлення / Фото Pixabay
Покращення травлення та усунення закрепів, мабуть, найвідоміша перевага родзинок. Це пов’язано з тим, що лише 1/4 склянки сухофрукту містить майже 2 грами клітковини, що становить приблизно 7% від денної норми.
Залізодефіцитна анемія – стан від якого страждає більше чверті світового населення. Анемія виникає, коли кількість еритроцитів зменшується, а здатність крові переносити кисень падає. Це призводить до відчуття втоми та слабкості.
Окрім прийому добавок заліза, ви можете підібрати відповідну дієту. Хоч родзинки не є найбагатшим джерелом елементу, 1/2 склянки сухофруктів містять близько 7% рекомендованої добової дози (18 міліграмів заліза). Це особливо корисне доповнення для жінок у віці від 19 до 50 років, які більшою мірою схильні до дефіциту заліза через менструації.
Родзинки – природний енергетик / Фото Pixabay
Оскільки родзинки містять досить багато цукру, навіть невелика жменя допомагає підвищити енергію перед важким робочим днем чи тренуванням.
Родзинки містять фітонутрієнти (феноли та поліфеноли), які виводять вільні радикали з крові, запобігаючи пошкодженню клітин та загостренню хвороб серця.
Звісно, одне лише вживання родзинок не зможе вберегти вас від хронічних захворювань, але корисні антиоксиданти, які містяться в продукті, допоможуть підтримати загальний стан організму.
Хворим з діабетом 2-го типу варто відмовитися від вживання сухофруктів.
Високий рівень цукру в родзинках збільшує ризик гіперглікемії – стану, при якому рівень глюкози в крові підвищується понад норму. Якщо його не лікувати, це може призвести до серйозних ускладнень.