5 звичок, які можуть призвести до діабету
За даними ВООЗ цукровий діабет входить в десятку основних причин смерті у світі. Лікарі зазначають, що частина людей з набутим діабетом, навіть не підозрює про свій діагноз та продовжує вести спосіб життя, який ще більше загострює проблему.
Джерело:Eat This, Not That
Якщо ви часто п'єте газовані напої або проводите забагато часу в статичному положенні, існує небезпека, що ви знаходитеся в групі ризику. Читайте далі, щоб дізнатись, які ще повсякденні звички загрожують вашому здоров'ю.
Читайте також Профілактика діабету: 10 простих способів знизити рівень цукру в крові
Ви вживаєте напої з високим вмістом фруктози
Насамперед це стосується кукурудзяного сиропу. При однаковій калорійності цукру та високофруктозного кукурудзяного сиропу, останній має вищий глікемічний індекс (87 проти 60). Внаслідок більшого вмісту фруктози в сиропі, ніж у цукрі, він інакше перетравлюється і засвоюється. Цукор, в якому співвідношення фруктози та глюкози незмінне (50:50), метаболізується організмом більш передбачувано, ніж сироп із мінливими пропорціями моносахаридів.
Люди, які вживають напої на основі високофруктозного кукурудзяного сиропу мають вищий рівень фруктози в крові, ніж ті, хто п'є напої з додаванням цукру.
Читайте етикетки та вибирайте напої без додавання кукурудзяного сиропу. А ще краще – пийте просту воду. Відмова від солодких напоїв та соку має чимало переваг для здоров'я, включаючи зменшення ризиків розвитку ожиріння та діабету.
Ви не зважаєте на "приховані цукри"
Цукор може бути прихований у всьому – від соусу для спагеті до хліба. Навіть "здоровий" фруктовий сік – це переважно цукор.
До теми 10 продуктів з "прихованим" високим вмістом цукру
Тримайтеся якомога далі від продуктів до складу яких входять "приховані" цукри й замість того, щоб пити сік, додайте у свій раціон більше свіжих фруктів.
Відсутність фізичної активності
Регулярні фізичні навантаження допомагають знизити рівень цукру в крові, що запобігає діабету 2-го типу. Крім цього, активність допоможе у зниженні ваги та поліпшенні здоров’я серця.
У вас хронічний стрес
Стрес впливає на наше тіло не менше, ніж харчування чи спорт.
Хронічний стрес, який триває кілька місяців поспіль, може стати причиною резистентності до інсуліну, що призведе до підвищення рівня цукру в крові.
Зосередьтеся на зменшенні стресу за допомогою медитації, фізичних вправ, музики або хобі.
Ви не боретеся з ожирінням
Ви з більшою ймовірністю захворієте на "дорослий" діабет, якщо ігноруєте необхідність боротися з надмірною вагою та ожирінням. Саме ці стани спричиняють резистентність до інсуліну та часто зустрічається у людей, які страждають на цукровий діабет 2-го типу.
Розміщення жиру в організмі також має значення. Наприклад, надлишковий жир на животі пов’язаний з резистентністю до інсуліну, діабетом 2 типу та хворобами серця і судин.
Поділитися новиною