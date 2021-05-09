Якщо ви часто п'єте газовані напої або проводите забагато часу в статичному положенні, існує небезпека, що ви знаходитеся в групі ризику. Читайте далі, щоб дізнатись, які ще повсякденні звички загрожують вашому здоров'ю.

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Ви вживаєте напої з високим вмістом фруктози

Насамперед це стосується кукурудзяного сиропу. При однаковій калорійності цукру та високофруктозного кукурудзяного сиропу, останній має вищий глікемічний індекс (87 проти 60). Внаслідок більшого вмісту фруктози в сиропі, ніж у цукрі, він інакше перетравлюється і засвоюється. Цукор, в якому співвідношення фруктози та глюкози незмінне (50:50), метаболізується організмом більш передбачувано, ніж сироп із мінливими пропорціями моносахаридів.

Люди, які вживають напої на основі високофруктозного кукурудзяного сиропу мають вищий рівень фруктози в крові, ніж ті, хто п'є напої з додаванням цукру.

Читайте етикетки та вибирайте напої без додавання кукурудзяного сиропу. А ще краще – пийте просту воду. Відмова від солодких напоїв та соку має чимало переваг для здоров'я, включаючи зменшення ризиків розвитку ожиріння та діабету.