Мозолі: чому з'являються та як позбутися

Джерело:24 канал
Найчастіше мозолі докучають нам влітку, оскільки у спеку ноги інтенсивніше пітніють і, крім того, контактують з морською водою, піском та іншими поверхнями. Лікування, як думає більшість людей, полягає не лише у ліквідації болю та ороговіння шкіри. Необхідно також усунути саму причину появи мозолів. Як? Читайте далі!
Мозолі можуть з'явитися на стопах (рідше – на долонях) у будь-якої людини, хоча у деяких ризик є більшим. Наприклад, у:
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Отже, розберімося, що таке мозолі та звідки вони беруться.
Мозолі найчастіше з'являються на стопах (підошвах ніг), але можуть з'являтися й на пальцях рук, наприклад, у музикантів, які грають на струнних інструментах або у людей, які багато пишуть і при цьому "не чують сили у руках" (сильно стискають ручку). На щастя, ці зміни на шкірі не вічні, до того ж вони не становлять небезпеки для здоров'я і вважаються косметичним дефектом, ігнорувати який, зрештою, не варто, адже під зроговілим шаром шкіри може розвинутися запальний процес. Розпізнати його можна за трьома ознаками:
У деяких випадках потовщення епідермісу може мати стрижень (тверде осердя), яке зазвичай глибоко вростає у м'які тканини і подразнює нервові закінчення, викликаючи тим самим больові відчуття. Найчастіше такі мозолі розташовуються під пальцями ніг або на п’ятах.
Мозолі розвиваються при тривалому подразненні на ділянку шкіри / Фото Pexels
Все просто: при тривалому подразненні (натисканні або терті) шкіра твердне, а згодом – відмирає. Якщо подразнення є значним, ділянка ороговілої шкіри розростається і вже не може самостійно відшаруватися.
Мокрі утворюються у верхньому шарі шкіри. Мають вигляд міхурця, наповненого рідиною. Проколювати такий міхурець не рекомендується, бо можна занести інфекції. Рідина захищає новий епідерміс, який тільки починає рости й, крім того, виявляє антибактеріальну дію. Такий мозоль сам всохнеться і швидко зійде. Звісно, якщо не продовжуватиме травмувати цю ділянку шкіри.
Якщо такий пухирець заважає ходьбі, позбудьтеся його, але зробіть це правильно:
Сухі мозолі виглядають як товстий, твердий на дотик шар зроговілої шкіри, якому може (але не обов’язково) передувати поява мокрих мозолів. Шкіра навколо не є почервонілою, але якщо мозоль – великий і дуже товстий, шкіра може тріснути, а під нею – виникнути запалення.
Натоптиші відрізняються від сухих мозолів більшою площею ураженої шкіри і відсутністю чітких меж між здоровою та ушкодженою ділянками. Позбутися їх складніше, але й проблеми вони створюють рідше.
Стержневі мозолі – менші за розміром, але про їх наявність людина не забуде, допоки не позбудеться. При натисканні на "корінець" (переважно це відбувається при ходьбі) виникає сильний біль.
Мозолі – це результат носіння незручного взуття / Фото Pexels
Зазвичай це відбувається у результаті носіння невідповідного взуття:
Якщо відчуваєте біль, зніміть взуття і дайте ногам відпочити / Фото Pexels
Якщо розрощення шкіри є незначним, можна спробувати видалити його у домашніх умовах. У пригоді стануть спеціальні пластирі та мазі від мозолів, лосьйони, креми та інші засоби, які можна придбати в аптеці. Проте врахуйте: до їх складу входить доволі агресивна саліцилова кислота, тож застосовувати їх можна не частіше, ніж 2 рази на тиждень.
Приймайте спеціальні ванни для ніг / Фото Pexels
Можна спробувати й "бабусині" методи – вивести мозоль за допомогою:
Більші та глибші (з "коренями") мозолі або такі, які часто рецидивують, краще показати подологу (фахівцеві, який займається профілактикою, діагностикою і лікуванням захворювань стоп) або ж хірургу. Фахівець усуне мозоль скальпелем, фрезером або СО2-лазером.
Багато людей воліє не турбувати такими "дрібницями" лікарів і намагається самостійно позбутися мозолів за допомогою аптечних препаратів. Проте бажання отримати негайний ефект може зіграти з вами злий жарт, тож краще довірити свої ніжки спеціалісту.